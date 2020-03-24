徐亚伟：加强心血管病患者的长期管理 疫情期间应做到5点

近日，人民网·人民好医生客户端邀请了上海市第十人民医院心脏中心主任、中国医师协会心血管内科医师分会副会长徐亚伟进行视频直播，就疫情防控下心血管病患者居家康复和心血管疾病长期管理问题进行了解答。

徐亚伟提到，疫情防控期间的心血管患者需要做好以下五点：

一是遵医嘱按时服药，调整心理状态，注意健康饮食；

二是居家期间结合有氧运动和阻抗运动进行呼吸锻炼，例如体操、太极拳、八段锦等；

三是去医院时应遵守当地医院规定，做好防护；

四是居家期间要注意监测血压、血糖和血脂等体征数据；

五是一旦出现胸痛、胸闷症状必须及时就诊。

徐亚伟介绍，目前我国的支架植入患者已超过100万例，患者术后常会有焦虑或抑郁情绪，这种情绪通常会增加患者再住院或再手术的机率。因此，对于心血管疾病的治疗，除了药物和手术治疗，还要通过加强患者教育，重视患者心理问题，建立长期的医患关系，实现心血管疾病患者的长期管理。

徐亚伟认为，心血管疾病的长期管理，需要在加强心脏康复理念、尽快对接医保、重视5G和人工智能等新技术在医疗领域的应用和充分发挥互联网优势四方面着手。

关于加强心血管疾病的心脏康复理念方面，既需要康复团队与治疗团队紧密结合，更需要社区参与患者的健康管理，对患者进行院内外评估和长期的指导。

医保方面需要尽快对接相应的收费标准。疫情防控期间，国家卫健委、各省市的卫健委和医保部门纷纷出台居家康复以及居家互联网治疗的相关内容，相信未来心脑血管疾病患者的居家康复可以顺利开展。

重视5G和人工智能等新技术在医疗方面的应用，实现患者远程生命监测，医生通过分析患者的生命体征来更好的指导患者进行健康管理。

在心血管疾病的长期管理过程中，需要积极发挥互联网优势。线下就诊方面，疫情期间需要进行预约，实现分时分段就诊，更好的保护患者。线上就诊方面，应充分发挥互联网医院的优势，实现医患线上交流，避免线下的拥挤。

徐亚伟表示，在这次疫情后，心血管疾病患者的居家康复和治疗定会发生重大改变。