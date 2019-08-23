给宝宝穿开裆裤 当心引起尿路感染

在儿科门诊，有时会有一些家长带着小孩来咨询：“孩子怎么老尿不完？才刚尿完没多久，又说要尿尿了。”还有一些家长反映，孩子晚上睡觉时本来已经有很长一段时间没用尿不湿了，但不知道为何，这一段时间又老是尿床。

广东省妇幼保健院小儿泌尿外科主任医师林炎坤指出，遇到这种情况时，孩子有可能发生了尿路感染，建议家长及时带孩子到医院就诊。

据了解，泌尿系统感染是儿科常见的感染性疾病，小儿时期的任何年龄阶段都有可能发生。

林炎坤介绍，小儿的泌尿系统有着特殊的生理结构，男宝宝会有生理性包茎、包皮粘连等，女宝宝则会有尿道比较短、尿道口与肛门毗邻、括约肌功能差等情况，特殊生理结构加上小儿免疫机制尚未完善，使得小儿尿道口极易受到污染。如果再加上平时不注意清洁卫生，就极易导致尿路感染的发生。

宝宝发生尿路感染时，会出现什么症状呢？林炎坤表示，一般来说，宝宝发生尿路感染时，大一些的孩子可能会表现出跟成人那样尿频、尿急、尿痛、尿液异味等尿液异常或局部刺激症状，有些还可伴有发热。

而小一些的孩子，可能只是表现为原因不明的腹泻、呕吐、拒奶、腹胀等症状，往往容易造成误诊或漏诊，有些未及时处理的，甚至还可造成肾实质损害或慢性肾功能衰竭及高血压等更严重的损害。

林炎坤提醒，如果家长发现宝宝有上述症状，要考虑有可能是患上了尿路感染，要及时到医院检查，一旦确诊，需在医生的指导下规范用药，以便彻底治愈。林炎坤提醒家长，千万不要看到孩子症状稍有缓解就擅自停止用药，否则，容易留下“手尾”，使尿路的感染由急性转变为慢性，进一步发展甚至还可损害孩子的肾脏组织。

对小儿泌尿系统性疾病的防治，除了及时规范治疗，也要做好预防。平时要做好宝宝会阴部的清洁卫生，注意及时更换尿片，宝宝拉了臭臭后，最好及时清洗下，清洗时注意用清水由前往后地冲洗，尤其是女宝宝，更要注意这点。

另外，从预防的角度，医生不太建议家长给孩子穿开裆裤，穿着开裆裤又不穿尿片坐在地上玩耍，也很容易造成孩子尿路感染的发生。

家长们还应该警惕小儿先天尿路畸形。当宝宝出现不明原因反复发烧时，应该及早带去医院做个检查，以明确是否存在先天尿路畸形。如果发现小儿的尿路结构异常，应该及时给予适当的矫治，以减少尿道的感染概率。（作者王婧）