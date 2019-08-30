预防宝宝吐奶 喂完记得竖抱拍嗝

新生小宝宝吐奶是很多宝妈都会碰到的一种情况，虽然很多时候宝宝吐完奶后并没有表现出特别难受的样子，但不少宝妈还是很担心：宝宝是不是生病了？这么吐奶会不会影响到宝宝的生长发育？广东省妇幼保健院新生儿外科朱小春主任医师指出，大多数情况下宝宝吐奶是正常生理现象。不过也要注意观察一些异常现象，排除疾病可能。

其实，大多数情况下，吐奶是新生小宝宝一种正常的生理现象。朱小春解释，新生宝宝的食管黏膜比较柔嫩，弹力纤维和肌层发育不良，管壁柔软，食管的两个生理性狭窄（收缩环）还未形成，食管下端括约肌发育不成熟，因此很多小宝宝在喂饱奶后会有一两口乳汁返流入口腔及口角边，或因体位改变而引起少量的吐奶。如果宝宝吐的奶不多，不是呈喷射状的，吐后无面色改变，也不啼哭，则不用担心，这种情况一般会随着宝宝慢慢长大而得到改善，通常在宝宝六月龄之后可消失，不需要特别处理，也不会影响到宝宝的生长发育。

还有一些宝宝可能由于喂养不科学，如喂得太饱，喂得太急、太快，选的奶嘴大小不合适，或是宝宝在哭闹厉害时强行给他喂奶，或者是刚喂完就立刻把他平放等，也会使宝宝出现不同程度的吐奶。

在遇到宝宝吐奶时，家长不要慌张地把孩子马上竖抱起来，这样很容易会导致奶液呛入肺内而引起吸入性肺炎，正确的做法是先把孩子的头稍微垫高一点，并把脸侧向一边，再帮他把呕吐物清理干净。

当然，减少宝宝吐奶，重要的是做好预防。尽量避免在宝宝太过于饥饿的时候给他喂奶，如果宝宝哭闹厉害，可以先安抚一下，待他平静后再开始喂奶。每一次喂完奶，都要把宝宝竖抱起来拍拍嗝，拍嗝的时候，让宝宝的头搭在妈妈的肩膀上，妈妈一只手握成空心掌，在宝宝的背部由下往上轻轻地拍，直到拍出嗝后再把他平放躺下。需要注意的是，喂完奶后不要马上就让宝宝做俯趴等动作，也不要一喂饱就逗他玩得太厉害，有较大幅度体位改变的动作，最好在吃完奶半个小时之后再进行。（王婧）