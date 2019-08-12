中山大学附属第一医院泌尿外科教授 孙祥宙

尿道狭窄是常见的泌尿外科疾病，多见于男性，病因多种多样。据国内一项调查显示，导致中国男性尿道变窄的主要原因分别为创伤性（51.6%）、医源性（34.49%）、感染或炎症性（5.79%）以及男性生殖器硬化性苔藓样病（4.22%），先天性狭窄少见。正因如此，如何让狭窄的尿道变宽，成了泌尿外科医生常见的问题，目前其治疗方法主要有三种：

1.尿道扩张：顾名思义就是把狭窄的尿道扩张开来，以恢复排尿通畅，这也是尿道狭窄最早的治疗方法。患者需要接受反复多次扩张，才能使狭窄部位的瘢痕软化并稳定，以达到治疗效果。一般对狭窄长度<1厘米的单纯性尿道狭窄治疗效果显著。

2.尿道狭窄内切开术：即在尿道镜的监视下，利用冷刀或者激光将狭窄部位的瘢痕切除，以扩大尿道腔道。由于冷刀的切割能力有限，不能有效切除瘢痕组织，因此成功率较低；激光切除瘢痕较为彻底，对尿道周围组织损伤小，极大减少术后复发，在临床上的应用越来越广泛。

3.尿道成形术：是将狭窄段的尿道完全切除，再将两端尿道重新缝合起来，以恢复尿道的连续性及排尿的通畅性。研究表明，尿道成形术的成功率要显著高于前面两种治疗方法，长期有效率高达85%~90%。对于狭窄段较长，切除后两端张力较大的患者，可采用移植物替代缺损的尿道，常用的移植物有自体的舌黏膜、口腔黏膜、膀胱移行细胞、直肠黏膜等，由于口腔黏膜具有取材部位隐蔽、创伤小、抗感染力强等优点，临床应用最广泛。而对于自身组织取材不足的患者，可考虑使用生物材料替代。

尿道狭窄患者在临床上初期主要表现为排尿费力、排尿时间延长，逐渐地会出现尿线变细，甚至呈滴沥状。如果不予重视，没有及时就诊，患者就有可能会不同程度地出现尿潴留、膀胱结石、尿道感染、前列腺炎、睾丸附睾炎等，持久而严重者甚至会发展为肾积水、肾萎缩，最终导致肾衰竭 。因此，当怀疑有尿道狭窄时一定要及时到正规医院就诊。▲