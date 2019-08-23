发病前后脚 高血压会“尾随”高血糖

广州的李阿姨身材并不胖，患有高血糖10年左右，今年体检又发现了高血压。“我不胖啊，为什么血压高，难道是血糖高惹来的？”她的疑问，在广东省名中医、广东省第二中医院名专家王清海处得到了解答——是的！高血糖是各种心脑血管病的危险因素，II型糖尿病合并高血压的可能性高达30%。

王清海教授首先援引一项医学研究数据，该研究证实，II型糖尿病合并高血压、血脂异常、高血压+血脂异常的患者比例分别为30%、12.2%、29.8%；而且，与单纯II型糖尿病的患者相比，合并高血压、血脂异常的II型糖尿病患者，心血管疾病风险高出6倍。

另一项1991~2000年全国住院病例回顾性研究则显示，糖尿病患者心血管并发症患病率为15.9%；脑血管并发症患病率为12.2% 。

胰岛素抵抗是共同基础

研究表明，约50%原发性高血压患者存在不同程度的胰岛素抵抗，尤其在肥胖、甘油三酯升高、高血压及糖耐量减退同时并存的四联症患者中较为明显。因此，近年来医学界认为，胰岛素抵抗是II型糖尿病、高血压的共同病理生理基础。

不过，王清海指出，胰岛素抵抗如何导致血压升高尚未确切。多数认为是胰岛素抵抗造成继发性高胰岛素血症引起的，后者可使肾脏水钠吸收增强，交感神经系统活性亢进，动脉弹性减退，从而使血压升高。

“糖友”注意三大高血压风险

王清海教授提醒，长期血糖高的“糖友”，要分外留心三种情况可加重血压高的风险。

一、血液中葡萄糖浓度虽然很高，但实际上，葡萄糖不能进入靶细胞被利用，组织缺乏葡萄糖，诱发脂肪及蛋白质分解加速，肝脏中脂肪代谢紊乱，血浆中胆固醇增高,后者可导致组织细胞缺氧，使心、脑、肾等处动脉粥样硬化，从而加重高血压。

二、 血糖增高，血浆渗透压随之增高，使血容量增加，从而加重高血压。

三、长期持续血糖升高，会引起全身微小血管病变，加速冠心病、中风、肾功能不全、心功能不全、白内障、眼底黄斑变性等病的发生。

关注自己的血脂和血糖值，早期诊断糖尿病或高血糖状态，积极控制血糖，这对于预防或治疗高血压有重要意义。

中医调理可改善血液黏稠

王清海教授也在临床上发现，糖尿病患者大多血液黏稠，患者会表现为体倦乏力，浑身没劲，容易出现眩晕、舌苔厚腻等，并给出相应的中医诊断与调整办法。

上述“糖友”状态，中医诊断为湿阻气机，血脉不通利，通过健脾、化湿、行气等方法， 建议配合合理的饮食调理，可以显著改善血液黏稠状态，促进血糖下降，当血糖值下降到正常或接近正常时，身体变得轻松、爽快、有力，精力充沛，血压也容易下降。（全媒体记者何雪华 通讯员李朝）