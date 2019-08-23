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长水痘 煎金银花薏仁蒲公英

2019年08月23日10:16 来源：人民网-生命时报

安徽读者辛女士咨询：我家孩子被传染上了水痘，当地中医给开了一个方子：取金银花10克、薏仁10克、蒲公英15克、土茯苓10克，用水煎服，每日一剂。请问专家，这个方子可以用吗？

南京市中西医结合医院儿科副主任中医师陈超解答：中医有关水痘病的论述始于宋代《小儿药证直诀·疮疹候》中，最早提出“水疱”之名，认为其是由外感时行邪毒引起的急性发疹性时令病。邪毒上犯于肺，下郁于脾而发病，其病在肺脾两经。水痘一般分为两种证型，一种是邪伤肺卫，一种是毒炽气营。邪伤肺卫证多见于水痘前期或出疹初期，临床症状较轻，患儿常表现为发热轻微或无发热、鼻塞流涕，伴有喷嚏及咳嗽，1~2日皮肤出疹，疹色红润，疱浆清亮，以躯干为多。这种证型的水痘，治疗应以疏风清热、利湿解毒为原则。

方中，金银花甘寒，清热解毒、消散痈肿力强；蒲公英味苦性寒，善清热解毒、消痈散结；土茯苓清利湿热，可治疮痈红肿溃烂；薏仁能健脾化湿。几味合用，比较适合邪伤肺卫证型的水痘。建议家长给患儿使用前，先请医生辨明证型，在其指导下使用。

(责编：李轶群、杨迪)


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