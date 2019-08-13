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蒲公英茶健胃助消化

王世彪

2019年08月13日09:42 来源：人民网-生命时报

推荐专家：中华中医药学会副会长、全国中医养生专家 刘维忠

点评专家：甘肃省第二人民医院中医首席专家 王世彪

俗话说“十人九胃”，胃酸、胃胀、胃痛已经成了当代人的通病，患者常有不同程度的消化不良症状，如进食后上腹部不适、隐痛，伴嗳气、恶心、泛酸，偶有呕吐。推荐患者常喝蒲公英茶，有较好的健胃助消化功效。

具体为：用干蒲公英30克泡水，早、晚各1次，服用2~4周为一个疗程。中医认为，常喝蒲公英茶对调理胃炎非常有好处。蒲公英味苦、甘，性寒，归肝、胃经，可清热解毒、消肿散结、利湿通淋。古代医书就有记载，蒲公英对胃病有效，如清代《外科证治全生集》载：“蒲公英……研末火酒送服，治胃脘痛”。现代药理研究发现，它既能杀灭、抑制幽门螺杆菌，又能修补胃黏膜损伤，还有抗胃溃疡的作用。

需注意的是，蒲公英茶性寒，更适用于表现为烧心、胃胀痛、吐酸苦水、口臭、小便黄等胃热患者。胃寒患者不可服用。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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