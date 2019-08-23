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《中国体检人群眼底健康蓝皮书》发布

超七成人存在眼底异常

赵妍春

2019年08月23日08:37 来源：人民网－人民日报海外版

首个基于人工智能的《中国体检人群眼底健康蓝皮书》近日发布。蓝皮书显示，超七成体检人群存在眼底异常。

此次蓝皮书由爱康集团联合Airdoc及国家科技信息资源综合利用与公共服务中心眼科大数据联合实验室发布，旨在加强我国民众对眼健康的重视，强化爱眼护眼的健康生活理念，为实现“健康中国2030”的宏伟战略目标作出贡献。

中华医学会健康管理学分会主任委员曾强表示，健康管理机构十分需要人工智能。体检中心与医院的传统学科相比，最大的缺陷是专家缺乏，而人工智能可以放大专家的作用和覆盖面，从而有效解决专家缺乏的问题。

首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌说，人工智能在眼科领域应用，对眼健康的意义极为重大。人工智能可以充分发挥其在记忆力、学习能力和运算速度上的优势，不仅对于复杂性眼部疾病的诊疗具有指导作用，而且可以利用多种临床数据来源，更为精准地预测，从而达到近视防控的目的。

“2018年9月至2019年6月，在爱康集团参与人工智能眼底照相疾病风险评估的215289个样本人群中，眼底异常的检出人数为159767人，异常检出率高达74.2%。”据爱康集团创始人张黎刚介绍，《中国体检人群眼底健康蓝皮书》显示，从性别来看，男性标化异常检出率为75.7%，略高于女性的72.7%。因此，相比于女性，男性需要更加关注眼健康。从年龄来看，眼底异常检出率随着年龄增长而增高，40岁以上人群尤其明显增高，60岁及以上的年龄段眼底异常检出率最高，达到97.2%。所以对于中老年人来说，要格外关注自己的眼底健康状况。但年轻人也不可掉以轻心。近年来，越来越多青年人由于长时间使用电脑、手机等电子产品及不健康的生活方式导致用眼过度，各类眼底疾病呈现年轻化趋势。因此，建议年轻人群定期进行眼底疾病风险筛查。

(责编：李轶群、杨迪)


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