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“心健康”公益行动基层巡讲走进湖南省永顺县

2019年08月22日15:19 来源：人民网-人民健康网

近日，“心健康”公益行动基层巡讲走进湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县。

来自永顺县全县各级医疗机构的200多名医务人员参加了此次活动。

会议现场

会上，永顺县人民医院院长彭武治表示：希望通过此次活动，加快永顺县胸痛联盟的建设，更好的服务全县人员。

湘西自治州人民医院心血管内一科主任朱灿表示：心健康公益行动是一项惠民项目，是实施“健康中国”的有效措施，希望基层巡讲活动能助力永顺县的胸痛联盟建设，提高基层医生的诊疗水平，降低心血管疾病的发病率和死亡率。

会上，湘西自治州人民医院心血管内一科主任朱灿、湘西自治州人民医院心内三科主任彭学军、永顺县人民医院心内科副主任田小鸽依次就《急性胸痛诊断流程及处理原则+心肺复苏》、《高血压综合管理+心电图危机值识别与处理》、《急性心肌梗死合并心源性休克溶栓病例》做了精彩的分享。

活动最后，永顺县人民医院副院长彭建林表示：时间就是心肌，时间就是生命。此次活动有助于提高基层医疗机构心血管救治能力，可以让病人在发病的第一时间能够获得有效救治，让更多的百姓受益，大家要共同携手共同努力，践行国家“健康中国”战略，关爱健康，从心开始。

(责编：李轶群、杨迪)


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