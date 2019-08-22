杨 帆 编译

每个人在两性关系中都有自己独特的行为模式，因此，你总是会吸引某类人或被某类人吸引。你的行为模式决定了你过得如何，会与他人建立怎样的联系。美国畅销书作家、《两性魅力》作者凡妮·凡·爱德华兹认为，人们在两性关系中的角色大体可分成五种，审视一下自己的类型，有助于我们更客观理性面对两性关系中存在问题，并使之朝着更好方向改进。

1.家长型。如果在二人相处中，你经常要负大部分责任，为你的伴侣提供庇护和单方面的安慰，那你很可能在扮演家长型角色。你制定生活计划，指导伴侣的生活，甚至告诉他/她应该交哪些朋友。一般在原生家庭中是长子或长女的人，非常容易成为家长型的伴侣。

2.体贴照顾型。你很在意对方的感受，希望伴侣幸福，而且认为自己有责任改善和修复彼此关系，这是体贴照顾型的突出表现。同时，你也需要对方的认可，让自己感觉被需要。这种类型固然会让对方感受到关心，但一定要注意适度，不要强迫别人听取你的建议。

3.独裁型。如果在日常事务中，不管大事小情，你都想要做决定，这就是独裁型伴侣的表现。你很清楚自己的需求，却很少关心别人的需求。如果你真的以这种模式与伴侣相处，那你要问自己一个问题：“这种控制欲从何而来？”通常，如果你想要控制一个人或试图控制局面，其原因可能源自内心深处的忧虑，害怕自己不这样做，一切都会变得混乱。

4.依赖型。如果你总以伴侣的需求作为自己的需求，经常因为对方的一句话或一个动作心绪不平、坐立不安，那么你很可能是依赖型伴侣。心理学家研究认为，那些被父母和监护人疏于照顾的儿童，往往会在未来的生活中成为这种类型的人。如果你是，那也需要好好审视一下自己的人生界限，诚实地评估一下你是不是个独立的人。

5.反复无常型。这一类型的伴侣拥有的两性关系不太稳定，而且总感觉感情充满了危险和不可预测性，两个人的需求也常常不搭调。如果出现这种情况，你可能既想要抽离，有自己的空间，也希望保持亲密，满足对方的亲密需求。这种反复无常的背后，是对亲密的极度恐惧，又是对被抛弃的恐惧。这时，你要问问自己，“我过去在哪里有过这样被人对待的经历，我的内心感受是什么样的，我是否应该寻求改变？”

总之，当你通过自己的恋情了解了自己的行为模式，并想积极改进时，你需要耐心和尝试，以一种对双方都好的模式来更好地生活。