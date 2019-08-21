古今中外，“吃醋”是伴侣间的常见情绪。你和异性热情地打了声招呼，或者只是看了一眼，你的伴侣就可能心生醋意。“吃醋”，说明伴侣拿你当回事儿，但动不动就嫉妒也会带来害处。嫉妒的想法、情绪和行为可能成为损害感情的一个主要原因，小至吵架生气，大至感情破裂，起因都可能是“没啥大不了”的“吃醋”。

美国卡耐基·梅隆大学进行了一项测试，研究怎样让另一半少一些醋意。研究人员邀请了64对年轻情侣，向这些情侣当中的一方提出了一些问题，了解他们在两性关系中的焦虑程度。接下来，研究人员将一些很有魅力的帅哥或美女照片摆放在情侣中另一方的面前，并让其当着自己的情侣面说，他们愿意和这些照片中的异性约会。

结果发现，那些在测试中说想约帅哥美女的人，如果同时和情侣做一些亲密举动，比如拥抱，他们的情侣会更少出现嫉妒情绪。特别是那些平时在爱情关系中有焦虑情绪的人，亲昵的身体接触作用更显著。

研究人员解释说，一个亲昵动作虽简单，但发出的信号非常明确，即愿意和对方进行亲切、温馨的交流，也代表着爱。所以，当伴侣表现出醋意时，多一些肢体接触，如拥抱、抚摸，能让对方醋意大减并从中体会到你的爱。▲ （孙开元）