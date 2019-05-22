一方太忙 用好相处时光很重要

唐小玉 编译

对很多人来说，“平衡生活和工作”似乎是不可能完成的任务。如果伴侣是家中唯一的经济来源，或他是个创业者，又或是他在工作压力巨大的单位就职，那就会面临一方工作特别忙，两人相处时间少的情况。这时，有效的沟通和互相包容就非常重要，以下几点建议有助于维系感情。

1.提高相处质量。在结束了一天的劳累工作后，伴侣带着满身疲惫回到家，多说一句话的力气都没有，这是可以理解的。与其抱怨、争吵，不如充分利用这短暂的时间，提高两人的相处质量。如递上水、两人安静地看会电视节目或一起躺着休息一下，想聊天时说说话，享受片刻安宁。

2.理解伴侣对工作的热情。对某些人来说，工作和生活是彼此促进而非此消彼长的。当你的配偶热爱着自己的工作，工作本身就会成为他生活的一部分。在这种情况下，让他减少工作时间就像让小孩子少玩一会一样，夺走了他的乐趣。尽量理解伴侣对工作的态度和看到积极的一面。

3.商量一个“放下工作”的时间。刻意干扰配偶的工作是不对的，但要求他们偶尔放下工作并不过分。工作再忙，人也要放下电脑、手机，匀一些时间出来陪家人。例如商量好每周一到两个晚上，屏蔽掉工作上的事，充分享受家庭时光。

4.开诚布公地交流。有什么话，敞开心扉说出来比憋着更有利于家庭和睦，更能避免不必要的误会。尤其是在另一半已经满负荷工作的情况下，他完全没有精力去猜你有什么想法和情绪，直截了当地说出自己的疑虑，一起商量讨论，能更快地解决矛盾。

5.陪配偶一起工作。对“工作狂”来说，工作是充实感与成就感的来源。因此，与其要求配偶少点工作，不如陪他一起工作。这种高质量的陪伴会让对方觉得你是全身心地在爱着他，同时两人也有了更多相处时间。

6.把对工作的热情带入婚姻中。忙工作的一方也要适当做些平衡，不能只让对方付出。当有机会放假休闲时，一定要以工作的热情来对待家人，如安排个约会、计划个旅行等，以“走心”来提升夫妻关系。▲