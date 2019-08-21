得过卒中，血压要降得更低

日本研究显示，这样做可将再次中风的风险降低22%通常来说，如果一个人发生过一次卒中，再次发病的风险要比一般人高。日本东京女子医科大学研究者在《美国医学协会杂志—神经病学》上发表新研究称，控制好血压可降低卒中二次发作风险。

研究人员选取了日本140家医院的1263名卒中幸存者，其平均年龄为67岁。研究者将他们随机分为两组：标准降压组（140/90毫米汞柱）和强化降压组（120/80毫米汞柱或更低）。两组参与者的血压在研究初期均为145/84毫米汞柱，随访期内，标准组血压降至133/78毫米汞柱，强化组降至127/77毫米汞柱，91人卒中复发。其中，强化治疗组卒中二次发作风险较低，但这一结果在统计学上并不显著。研究人员又将该研究与之前三项关于降低血压和预防二次卒中的研究结果相结合，进行荟萃分析后发现，强化降压治疗，可将卒中复发风险降低22%。

因此，研究人员建议卒中患者将血压保持在130/80毫米汞柱或更低，以预防再次发作。 （王海洋）