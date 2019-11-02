卒中发病必须及早就医

罹患卒中的风险随着年龄增长而增加，年龄是不可干预的脑卒中危险因素。但当前，慢病发病率的增加以及长期以来不恰当的生活方式，将卒中发生的年龄大大前移，使得中年人脑卒中的风险明显增加。

我国中年人群普遍缺乏对疾病的足够重视，公众认知存在误区，认为卒中属于老年疾病。由于卒中乃至高血压的筛查率都较低，很多患者直至发生偏瘫才知晓自己患有高血压。加之中年人群对于病期干预的依从性差，未按照治疗要求坚持用药，疾病管理不规范，使卒中风险增加。而且，中年人群压力较大，长时间工作和精神压力会显著增加卒中风险。此外，短时间内的大量饮酒和情绪波动也是卒中的短期诱发因素。

相较于肿瘤，脑卒中的病因较明确，对于中年人的危险因素早期发现早期干预，可以达到很好的防治效果。对于卒中早期发病的征象也须引起重视，短时间的无力、口齿不清可能是卒中先兆，必须及早就医，如急性溶栓等情况如能得到及时救治，能够在有效的时间窗内取得较好的疗效。需要强调的是，卒中是急症，等待家人、朋友等会推迟到达医院的时间，延后接受治疗的时间，增加神经细胞死亡的数量，甚至可能错过重新开通血管治疗的时间点。因此，患者发作时，周围若没有家人或朋友，要立即拨打急救电话。拨打急救电话后，如果条件允许，患者可以自行完成指尖血糖和血压测定，警惕血糖过低或过高，但是并不建议自行服用活血药物。

生活中，我们究竟如何快速识别卒中呢？这里介绍一个简单实用的法则，即“中风120”：

“1”即看口角是否对称；

“2”即两个胳膊是否单侧无力；

“0”则是聆听语言是否有表达不清的情况。

除此之外，当您或身边的人出现以下任何一种症状时，都需要考虑中风可能：

一侧肢体或面部麻木；

双眼向一侧凝视；

单眼或双眼视力模糊；

眩晕伴呕吐；

精细活动障碍，如指鼻不准、系扣困难等；

记忆力突然丧失；

既往少见的严重头痛、呕吐；

意识障碍或抽搐等。

如果遇到卒中急性发作，我们该怎么办？

事实上，不论是脑出血还是脑梗死的患者，最短时间内送到医院无疑是最好的。临床经常遇到这种类型的中风：很多患者一觉醒来，肢体不会活动了，说话不清楚了。这类患者如果无法明确自己是何时发病，则从患者知道自己状态正常的最后时间算起。例如患者昨晚11点睡觉时完全正常，今晨醒来发现“讲话不清”，那就需要从昨晚11点开始计算时间。

此外，有时中风症状很轻，可能只觉得说话稍有不清楚，或仅只是拿杯子的力量小些，还有一些症状可能几分钟就缓解了，这是医学上称为的“一过性缺血性发作”。这个时候千万不能放松警惕，若异常原因没有消除，短期内症状很可能复发，下一次的症状就可能会明显加重，因而也应尽早到医院检查。

（作者：彭斌，系北京协和医院神经科主任）