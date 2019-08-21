大家好，我叫血脂，因为我是个“高人”，所以大家总是叫我“高血脂”。但是，你们根本就不懂我。

我们（血脂）是由胆固醇、甘油三脂、磷脂、脂肪酸等组成的一个大家族。近些年，随着人们的生活水平提高，我们的名声变得不太好了，被视为动脉硬化、心脑血管疾病的罪魁祸首，有人还把我们比作导致冠心病、脑血管疾病的“温柔杀手”。有的人为了远离我们，不再吃肉，连鸡蛋都敬而远之，这真让我们感到委屈。人们不能一分为二地看问题，对我们存在偏见，我们可是人体必需的六大营养元素之一。

其实，也怪我们不争气，坏了名声。在血液中，我们的脂类绝大多数与血浆蛋白形成脂蛋白复合物。这种脂蛋白复合物可以分为4种：高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、极低密度脂蛋白以及乳糜颗粒。

经常听你们说到血脂异常，为此，我就不得不说说胆固醇这个小家庭。胆固醇有兄弟两个：高密度脂蛋白胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇。高密度脂蛋白胆固醇是个好哥哥，它就像一位尽忠职守的清道夫，能消除血管内膜及血管壁内沉积的低密度、极低密度脂蛋白，使其变成可溶性，通过血液输送到肝脏进行代谢分解。另外，高密度脂蛋白胆固醇可以组织低密度脂蛋白胆固醇进入动脉壁内的平滑肌细胞，扮演清洁工的角色。所以，我们都叫它“好胆固醇”。

低密度脂蛋白胆固醇却是个坏弟弟，脾气暴躁，容易膨胀。它通过血管内皮障碍，聚集在动脉内膜中，当动脉壁受伤时，它趁机进入动脉壁深部，最终进入平滑肌细胞内，形成不溶性沉淀和硬化斑，也就是人们常说的动脉粥样硬化。所以，我们都叫它“坏胆固醇”。此外，这俩兄弟还有个亲戚叫甘油三酯。通常来讲，甘油三酯是人体用来储藏饮食中过剩的物质，但它却是“坏胆固醇”的重要帮凶。

如果人类体检发现总胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇中任意一项升高，那就是高血脂了。其实，造成高血脂也不能完全怪我们，也跟你们人类管不住嘴，迈不开腿，饮食不节制，膳食不合理，猛吃大鱼大肉，烟酒不限量，运动又越来越少有关。

高血脂本身并不可怕，可怕的是不预防、不知晓、不治疗、不控制。控制血脂的首选方法，就是改善生活方式。为了避免高血脂找上你，我有五个锦囊：低脂低胆固醇饮食、高纤维饮食、控制热量摄入、生活作息有规律、定期体检。当严格控制饮食一段时间及适当锻炼后，低密度脂蛋白胆固醇仍高于正常水平，则应尽早启用药物治疗。▲ （余 霖）