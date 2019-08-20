一咳嗽就尿失禁 润肺补肾

甘肃中医药大学药学院副教授 宁艳梅

《素问·咳论》指出，“五脏六腑皆令人咳，非独肺也。”强调了肺脏受邪以及脏腑功能失调均能导致咳嗽的发生。其中，咳嗽时伴有遗尿症状者，中医称为“膀胱咳”。临床发现，膀胱咳以老年人尤其老年女性最为常见，属于压力性尿失禁的范畴。

中医认为，本病在上为肺气不利，发为咳嗽；在下为膀胱气化失调，小便失禁，为咳嗽导致肺的功能失调，膀胱气化失司或无力所致。肺为娇脏，主气司呼吸，肺气不清，失于宣肃，肺气上逆，发为咳嗽。肺居高位，受百脉朝会，有“五脏华盖”之称，为水之上源，负责水液的布散，且主一身之气，为气机升降出入的关键环节之一。肺之宣发肃降功能失调，肺气不能正常布达津液，咳嗽一出，膀胱气化失司，则气松而小便自出，难以自禁。中医有“肺为水之上源，膀胱为水之下源”之说，肺气不降则咳嗽，膀胱不约则遗尿，二者相互影响，容易诱发膀胱咳。

另外，肾为主水之脏，有气化升降水液的功能，又主开阖。下归于肾之水液，通过肾的气化，使清者升腾，通过三焦回流体内，浊者变成尿液而输入膀胱，从尿道排出体外。膀胱作为尿液的储藏之所，若肾气固摄和气化功能失常，膀胱就会气化失司，开合失权，小便失禁。故咳嗽日久，肺气失于收敛，不能肃降以资肾气，导致肾气虚乏，影响肾的气化，肾气不能约束膀胱，膀胱气化无力则尿液自出。

因此，肺气不足、肾气亏损、膀胱失约是一咳嗽就尿裤子症状的关键原因，治疗宜采取肺肾同治法。可服用五苓散，其中，茯苓、猪苓、泽泻能利水，白术可健脾制水，桂枝能通阳化气，恢复膀胱之气化功能；还可选择人参、党参、黄芪等补益肺气之品，恢复肺脏功能。另外，要注意平时对肺脏的调补。宣发肺气以桔梗、麻黄、桑叶、川贝母、百合、阿胶等为主，可润肺止咳，使上焦肺气宣通；山茱萸、五味子、麦冬、山药等能敛肺益肾、纳气止咳、固涩下焦。

除了用药，平时还需注意调摄精神，避免紧张，可辅助针灸治疗；也可练习太极拳、八段锦、瑜伽、声乐等以调节呼吸功能，增强体质；适当以茯苓、五味子、山药、百合等熬煮粥汤或药茶服用，以改善症状。▲