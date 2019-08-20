大汗淋漓未必是天热 这14种情况会盗汗

晚上睡觉时卧室温度太高，或是做了特别生动的梦，早上醒来时你会发现床单湿漉漉的。虽然恼人，但盗汗通常并不是什么太大的问题。然而，如果你经常发现醒来时睡衣都湿透了，那就可能患有睡眠多汗症（也称盗汗）。盗汗实际上是比较常见的。研究表明，每年有10%~40%的成年人报告他们有过盗汗的经历。

由于导致盗汗的原因有很多，因此没有通用的解决方案。美国《读者文摘杂志》网站近日总结了导致盗汗的14个医学原因。

一、甲状腺疾病

当你想知道究竟是什么原因导致盗汗时，必须考虑甲状腺（脖子上微小的蝴蝶状腺体），它支配身体如何使用能量。当它向人体系统排出过多的甲状腺素时，就会加速内部器官的运转，这种病称为甲状腺机能亢进。这种内分泌疾病不仅会造成盗汗，还伴随着其他症状，如食欲增加、心跳加速和体重减轻。血液测试可以很容易地识别出这种疾病。

二、低血糖

如果你患有1型糖尿病，醒来时会感到热和烦躁，这可能是身体提醒你注意血糖偏低（即低血糖症）的方法。低血糖症引发了肾上腺素（“战斗或逃跑”激素）的释放，这种激素负责出汗。如果病人在睡觉前不注射剂量合适的胰岛素，就会发生盗汗。幸运的是，这种出汗是可以治疗的，因为采取预防措施（如夜间吃些零食）能平衡胰岛素水平。

三、焦虑

因为压力而出汗不同于锻炼造成的出汗。当焦虑症发作时，汗液从腋窝、腹股沟和头皮的顶浆分泌腺（也称大汗腺）中释放出来。为了帮助焦虑的大脑在夜间关闭，在入睡前，尝试练温和的瑜伽、深呼吸或冥想。把注意力集中在放松和冷静上，汗腺就能得到让它关闭的信息。

四、感染

在因感染造成的盗汗中，肺结核是罪魁祸首。结核病的症状通常包括发烧，导致夜间出汗和发冷，以及体重减轻、食欲减退和咳嗽持续三周或更长时间。其他较不常见的感染类型，包括细菌感染、骨髓炎和心内膜炎也会引发盗汗。

五、更年期

多达85%的女性说她们在更年期期间会出现潮热和盗汗等不适症状。在更年期期间，雌激素和孕激素（影响人体温度控制的激素）的水平会发生波动，从而导致上述症状。在床边放一台风扇，穿吸汗功能强的睡衣，有助于更年期妇女在夜间保持身体干燥。

六、经前综合征

年轻女性也会出现盗汗现象，同样也是雌激素和孕激素造成的。处于黄体期（月经周期的后半部）的女性的出汗量要多于处于月经周期前半部的女性。

七、饮酒

在睡前为了放松而喝杯酒可能会造成你醒来时大汗淋漓。酒精会影响神经系统和身体调节及感知体温的能力。饮酒会使皮肤血管变宽（这一过程称为血管舒张），让人觉得发热和脸红。

八、药物

某些药物，包括抗抑郁药（如选择性5-羟色胺再吸收抑制剂）和治疗糖尿病的药物（如二甲双胍）会使身体发热。即使是像萘普生这样的非处方止痛药也有出汗的副作用。

九、睡眠呼吸暂停

阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）是一种导致喉咙肌肉放松和干扰呼吸道的疾病。因此，患者在熟睡时的呼吸反复停止和开始。为喘上气来所需的努力会使人醒来时满脸通红和大汗淋漓。冰岛大学的研究者发现，阻塞性睡眠呼吸暂停患者中有30%的男性和33%的女性报告有盗汗，而普通人群中的这一比例分别为9%和12%。

十、咖啡因

咖啡因是一种温和的兴奋剂，这意味着它会刺激中枢神经系统并使其发热。美国梅奥诊所的医学专家发现，摄入咖啡因增加了更年期女性出现盗汗和潮热的可能性。

十一、男性的睾酮含量低

有一种治疗前列腺癌的方法（全雄激素阻断疗法）会在80%的患者中引起盗汗。医学专家认为下丘脑（神经系统的一部分）在其中起到了影响作用。他们认为神经系统发出的信号会导致皮肤血管变宽，产生一种类似更年期女性所经历的潮热盗汗感。

十二、胃食管反流病

虽然对盗汗与胃食管反流病（GERD）之间联系的研究还不多，但美国国家海军医疗中心的研究者在2003年发现了两者之间的相关性：接受GERD治疗的患者其盗汗症状得到了明显减轻。

十三、慢性疲劳综合征

慢性疲劳综合征的一个常见症状就是盗汗。这种消耗能量的疾病影响了250万美国人，而盗汗是疾病早期和复发的信号。导致盗汗的原因可能是免疫系统激活、激素失衡（通常是在更年期期间）和低血糖。

十四、癌症

淋巴瘤是一种攻击身体的细菌对抗网络的癌症，它的一个迹象就是盗汗增多。值得注意的是，淋巴瘤也会伴随其他症状（如疲劳、体重减轻和呼吸急促），因此，应当由医生确诊，不要自己胡乱猜疑。

编译/刘向春