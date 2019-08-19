带状疱疹可诱发痛性癫痫

近日，邓某头面部长带状疱疹后，遗留剧烈神经痛，常规的止痛手段居然都无效。湖北省武汉市第一医院疼痛科主任冯丹试探性使用抗癫痫药物成功止住了剧痛。

65岁的邓某因头面部带状疱疹神经痛，从襄阳转诊至武汉市第一医院疼痛科。一个多月前，邓某头面部长带状疱疹，经治疗带状疱疹好了，却遗留剧烈神经痛，每一两个小时发作一次。为解除其痛苦，管床医生采取了各种治疗措施，包括药物、理疗、神经阻滞、外周电刺、射频消融等，甚至使用了大剂量强效镇痛药物吗啡。奇怪的是，上述以往行之有效的方法，对邓某却统统无效。

为何疼痛如此顽固？冯丹认为，既然外周神经阻断、消融都没有效果，很可能患者的问题并非出在外周神经上，病根可能在大脑中枢。之后的脑电图检查显示有信号异常，冯丹推断，有可能带状疱疹病毒诱发癫痫，导致常规方法无效，建议试探性使用抗癫痫药物。果然，一经使用抗癫痫药物，效果立竿见影，邓某的疼痛症状完全消失。经一周的抗癫痫治疗，邓某达到临床治愈标准，于近日出院。冯丹介绍，带状疱疹病毒诱发的痛性癫痫并不多见。（记者毛旭 通讯员谯玲玲 张书力）