心存大爱，因为是医师

今天，医务工作者迎来了第二个中国医师节。如何过好属于自己的节日？医界多有策划，医师亦抱有期待。各种嘉奖表彰，给优秀医师带来荣誉和激励；各种纪念欢庆，让医师们体会到职业的感动和难得的放松。即便是仍然要奔忙在临床一线，无暇享受节日的欢愉，但对每一位医者而言，医师节仍然非同寻常。因为这是一个收获尊重、祝福和关爱的日子，也是增加身份认同感和职业自豪感的日子。

医师自带神圣光环。从宣誓行医那一刻起，他们就有了对救死扶伤的许诺。面对患者对健康的渴望，他们拼尽全力，没有什么能比挽救生命更让他们成就感满满。但面对疑难杂症，医师也有无从下手的时刻；面对沉疴重疾，医师也可能无力回天。就像近日刷爆医生朋友圈的“神曲”所唱，“我是医生不是神”。所以，请理解医师的无力与无奈。有时不能阻挡生命的逝去，他们同样会难过失落。

医师肩负光荣使命。每一次急诊抢救、每一次值守夜班，坚守在平凡岗位上的医者是病患最可信赖的生命守护神；每当发生疫情、灾难等突发事件，奔赴救援一线的白衣天使是灰暗时刻最暖心的一道风景。在建设健康中国的征程中，医者亦当仁不让，发挥着主力军作用，不仅治病救人，还挑起科普宣传的大梁，医防并重护佑人民群众健康。在脱贫攻坚的大局面前，更有众多医务工作者远离家人，援疆援藏、深入基层，为贫困病患送医送药，以仁心仁术造福一方。他们是看不见翅膀的天使，总在最需要的时候像火花一样绽放，照亮生命与希望。

在这样一个特别的日子，许多人不由得想起刚刚离开我们的“最美医生”周南。如果不是心存大爱，如果不是执着于最初的梦想，怎会有在雪域高原9年的坚守和奉献？周南的率性而为、努力付出，让人们看到了一个医者的境界追求——你健康，我快乐。周南既特别又普通，她是独一无二的自己，又是千百万名医务工作者中的一员。或许绝大部分医者都难有这份特别经历，但在平凡岗位上守护生命的那份初心与纯粹，与周南并无二样。

医师这份职业注定有别于一般职业，所以才会有特鲁多医生立于墓碑上的警世之言，“有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰”，因为在术之外更重德。医师这份职业的特别之处还在于，完全超然则难免冷漠，过多介入却又可能影响专业判断。职业属性要求他们理性、克制，职业风险要求他们必须得到患者和家属的充分信任和理解。

医师是有血有肉的普通人，希望社会能更加善待医生，能更多体恤医生，给医师应有的待遇和尊严，让他们体会到职业的成就感和幸福感。

也请每一位医师守护好自己的健康，为了您的患者，更为了您的家人。在这个特别的日子，让我们向所有的医务工作者道一声感谢，说一声珍重！