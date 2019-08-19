比爱心更重要的是仁心 “医师节”感言真诚到燃

人民网北京8月19日电（王国菁）“我是个医生不是神，只是个普通人……”这首由医院职工和家属演绎的音乐短视频《我是医生不是神》在社交媒体广泛传播，也成了今年医师节的一个亮点。这是对“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”新时代医疗卫生职业精神的最接地气的写照与诠释。

今年是中国第二个医师节，也是石学敏从医的第56年。石学敏是我国著名中医针灸学专家、中国工程院院士、国医大师、博士生导师。现任天津中医药大学第一附属医院名誉院长，是该院针灸学科学术带头人。

在医师节前夕，石学敏接受采访时表示，作为一名对国家有杰出贡献的医生，自己当初能考上中医学院是一个很自豪的事情。“我们是中国第一代经过系统培养的中医师，而且掌握了现代医学更多的知识和手段，我们觉得很自豪，因为社会太需要了”。

因为需要，所以自豪！产前超声医生李胜利就是一名被患者需要的医生，他表示，“我最大的成就感不是诊断了一个什么疾病，而是我觉得这个小孩可以给他留下来，这才是我的成就感。”

在人的一生中几乎都离不开医生，李泽鹏从23岁成为家庭医生至今已有13年，在家庭医生这条道路上有被狗追过，也有被人误解过，而如今他已成了患者及其家庭的好朋友。

在他看来作为一名家庭医生除了要有爱心、初心、关心外最重要的是要有仁心。“对癌症晚期的患者要做好临终关怀，要像对待家人一样去对待服务对象。”

健康所系，性命相托。如急诊科医生单爱军所说的那样，“我们是时间最忠实的朋友，我们在为每一位病人赢得他的时间。”

《国务院关于医师队伍管理情况和执业医师法实施情况的报告》显示，截至2018年底，中国医师数量达到360.7万，年诊疗人次数达到83.1亿，分别较1998年增长80.4%、290.1%，支撑起世界上最大的医疗卫生服务体系。

在医师节之际，中国医师协会发文称，医生以生命的名义书写责任与担当，也正是这群默默付出的医生，在守护百姓的健康，让我们一起向守护健康的医生致敬，弘扬崇高精神，聚力健康中国。

（部分内容来自中国医师协会）