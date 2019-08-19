热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

我国现有注册医师360.7万人

乡村医生达138万人

2019年08月19日09:02 来源：人民网－人民日报

人民网北京8月18日电  （申少铁、周融）8月19日是第二个中国医师节，主题是“弘扬崇高精神，聚力健康中国”。由中国医师协会主办的2019年中国医师节庆祝大会暨第三届中国医学人文大会今天在北京召开。

中国医师协会会长张雁灵在会上表示，我国现有注册医师360.7万人，乡村医生138万人，他们长年如一日践行全心全意护佑人民健康的初心和使命。设立“中国医师节”是党和国家对医生这一职业的重视和肯定，也是对生命的尊重，希望通过这个节日，在全社会倡导一种“尊医”的文化。“我们也可以通过一枝花、一首歌等一些润物无声的方式，使‘尊医’文化渗透到每个人的心中。医师协会通过‘尊医’文化倡导和医生权益保障机制的落实，吸引更多的优秀青年报考医学院校，投身到‘性命相托’的医疗事业中。”

《 人民日报 》（ 2019年08月19日 07 版）

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn