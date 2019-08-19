人民网北京8月18日电 （申少铁、周融）8月19日是第二个中国医师节，主题是“弘扬崇高精神，聚力健康中国”。由中国医师协会主办的2019年中国医师节庆祝大会暨第三届中国医学人文大会今天在北京召开。

中国医师协会会长张雁灵在会上表示，我国现有注册医师360.7万人，乡村医生138万人，他们长年如一日践行全心全意护佑人民健康的初心和使命。设立“中国医师节”是党和国家对医生这一职业的重视和肯定，也是对生命的尊重，希望通过这个节日，在全社会倡导一种“尊医”的文化。“我们也可以通过一枝花、一首歌等一些润物无声的方式，使‘尊医’文化渗透到每个人的心中。医师协会通过‘尊医’文化倡导和医生权益保障机制的落实，吸引更多的优秀青年报考医学院校，投身到‘性命相托’的医疗事业中。”

《 人民日报 》（ 2019年08月19日 07 版）