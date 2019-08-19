第二届中国医师节庆祝大会在京举行 倡导尊医重卫社会氛围

“我志愿献身人类的健康事业，自觉维护医学的尊严和神圣；敬佑生命，救死扶伤，平等仁爱，尊师重道；诚实守信，恪守医德，精益求精，慎思笃行。以上誓言，源于心，践于行！”8月18日，在北京人民大会堂，在中国工程院院士、生殖医学专家乔杰的带领下，几百名医生郑重地举起右手、握拳，庄严而坚定地念出了中国医生的誓言。

此誓言，源于心，践于行。洪亮齐整的声音回荡在人民大会堂上方，第二节中国医师节庆祝大会进入高潮。

第二届中国医师节庆祝大会现场举行医师宣誓仪式。中国医师协会/摄

第二届中国医师节庆祝大会现场举行医师宣誓仪式。李凌宇/摄

“尊医”，是对生命的尊重

8月18日，第二届中国医师节庆祝大会暨第三届中国医学人文大会在人民大会堂召开。十三届全国政协副主席李斌，十二届全国政协副主席、中国科学院院士韩启德，民政部副部长詹成付，国家卫健委党委成员、副主任王贺胜，原国家卫生部部长张文康，中国医师协会会长张雁灵，原国家卫生部党组副书记、副部长、中国工程院院士、中华预防医学会会长王陇德，原国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强；原国家卫生部副部长、中国医师协会名誉会长殷大奎；原国家计生委副主任刘谦，中央军委后勤保障部卫生局局长陈景元及十余位医学院士出席会议。

国家卫健委党委成员、副主任王贺胜在会上发表讲话。

今年中国医师节的主题是“弘扬崇高精神，聚力健康中国”。在新中国成立70周年之际，组织做好中国医师节系列活动，对于团结凝聚卫生健康系统力量，加强医师队伍建设，营造尊医重卫的良好氛围，为决胜全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦作出新贡献，具有重要意义。

第二届中国医师节庆祝大会现场。中国医师协会/摄

中国医师协会会长张雁灵在开幕词中说到：“设立‘中国医师节’是党和国家对医生这一职业的重视和肯定，也是对生命的尊重，希望通过这个节日，在全社会倡导一种‘尊医’文化。”

忙着开拓创新，忙着收获成长

2018年8月19日，中国卫生健康工作者迎来了属于自己的职业节日。2017年11月20日国务院发布批复文件，同意自2018年起，将每年8月19日设立为“中国医师节”。这是一件载入中国卫生史册、医师史册的大事件，具有里程碑式的重要意义。

转眼已一年，我国的医疗事业发展环境有了很大的进步，全社会逐渐形成一个关心医护人员、尊医重卫的良好氛围。中国医师协会会长张雁灵在接受人民网采访时总结说：“这一年，是开拓创新的一年，也是收获成长的一年。”

一年来，医生愈加成为备受社会尊敬的职业。中国医生的使命感、荣誉感进一步加强。通过设立中国医师节，医生的自身价值以及社会地位越来越受到重视，医生职业价值越来越得到认可。

目前，我国有注册医师360.7万人，乡村医生138万人，他们是人民健康的“守护人”，是推动健康中国建设的主力军，也是社会进步的“助推器”。

一年来，中国医生的成长空间进一步拓展。这一年，国家相继出台多项政策，在机构评估，人才评价，项目评审等方面，建立以技术劳务和知识价值为导向的薪酬体系和优惠政策，推进一系列医师管理制度改革，如允许医师多点执业等政策，进一步释放了优质医疗资源的活力，有力地强化了医生的责任心，激发了医生的创新积极性。

一年来，中国卫生健康工作者取得了一批具有国际影响的重大成果，中国的医学规则、医学理念、医学标准逐步被国际认可。“十大科技成就”在国际上引起巨大反响，“医学实践报告指南实践标准”成为国际认可并使用的公共卫生和临床医学指南标准，“中药复方临床随即实验对照报告规范”获全球认可。

一年来，各级各地医师协会作用也进一步发挥。医师协会进一步增强行业服务意识，进一步推进行业自律和维权，积极落实医师信用体系建设。

目前，中国医师协会和各地区兄弟医师协会共45个，它们逐渐成为连接医生与政府、医生与社会的沟通渠道，成为政府对医生管理工作的补充，成为构建良好的医患互动的平台。

“中国医师之家”平台试运行启动仪式。中国医师协会/摄

以性命相托，以生命履职，不忘初心

今天，我们迎来了第二届中国医师节。在建国70周年之际，在庄严的人民大会堂，中国医师协会号召全国卫生健康工作者，将“中国医师节”作为加强行业自律，树立新风正气，构建和谐医患关系的新起点。

中国医师协会会长张雁灵在发言中说，将进一步加强医学人文建设；将以新时期卫生与健康工作方针为统领，秉承“服务、协调、自律、维权、监督、管理”宗旨，坚守“听医生说话、为医生说话、帮医生解忧、促行业自律”信诺，围绕全面推进“会员发展管理体系、医师培训教育体系、医师信用体系”建设，重点建设“医师培训教育学院、医师培训教育基金、医师执业健康保险、中国医师之家和精品会议品牌”五大工程，推动协会整体建设和服务管理水平再上新台阶。

中国医师协会也希望，通过中国医师节庆祝活动，进一步增强 尊医重卫的社会氛围，吸引更多的优秀青少年报考医学院校，投身到救死扶伤的医疗事业中。

在北京人大会堂外，全国各地几万名医生也在以自己的方式庆祝自己的节日。在中国医师节这一天，全国各省、区、市的近百家医院及社区卫生服务中心里，几万名医生都收到了一支鲜花和一张贺卡。贺卡的一面写着：“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”，这是医生的誓言；贺卡的另一面写着：“温暖医生，伴你一生”，这是全社会为医生送上的感谢和问候。

这是简单又温馨的庆祝方式，这是对有温度的医患关系的注解。人民的健康所系，百姓以性命相托，医者则以生命的名义书写责任与担当。医者的誓言，源于心，践于行；人民的倡导，源于心，践于行。

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2017年11月3日，国务院通过了国家卫生计生委关于申请设立“中国医师节”的请示，于当年11月20日发布批复文件，同意自2018年起，将每年8月19日设立为“中国医师节”。

2018年8月17日，在庆祝第一届中国医师节时，党和国家领导人来到北京市海淀医院，传达对全国卫生健康工作者的节日祝贺和亲切关怀，看望慰问一线医务人员并座谈。

2018年8月19日，在国家卫生健康委员会的指导下，由中国医师协会主办的首个“中国医师节”庆祝大会暨第十一届“中国医师奖”颁奖大会在北京人民大会堂隆重召开。此外，全国各省市医师协会以及中国医师协会各二级机构也结合实际情况开展了形式多样、内容丰富的系列庆祝活动。

2019年第二届中国医师节庆祝大会举行了“中国医师之家”平台试运行启动仪式，平台将完善医师会员服务管理体系、完善培训教育体系、建设医学科普服务体系，推动互联网+医学教育和科普服务的模式创新。

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