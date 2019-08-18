“看到一个个小生命被救过来，自己付出多少都值了”“哪怕只有百分之一的希望，我也要尽百分之百的努力”……今年8月19日是第二个中国医师节，主题是“弘扬崇高精神，聚力健康中国”。

长期以来，广大医务工作者敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆，守护亿万民众健康，赢得了全社会的赞誉。

当一个人来到世间，是谁接住了第一声啼哭？当一个人遭遇病痛，是谁挡住了死神的脚步？当一个人命若游丝，是谁陪他走过最黯淡的时刻？生死相依，不离不弃，这就是医生！

“人命至重，有贵千金。”医生是一个崇高而神圣的职业。长期以来，广大医务工作者弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，守护亿万民众的健康，赢得了全社会的赞誉。

生命高于一切

作为北京儿童医院急诊科主任，王荃每天都在争分夺秒，与时间赛跑。

儿科又被称为“哑科”。王荃查房，就像过筛子，不漏掉一个危重患者。王荃要求团队，接诊后必须迅速识别患儿是否有潜在生命危险，准确判断病情发展方向。

一天凌晨，一名家长带着患病毒性感冒的女儿来到急诊科。当时，女孩除了脸色发白、身体乏力之外，无其他症状，家长要求大夫给开点药回家吃。此时，正赶上王荃查房，她发现孩子精神很差，用听诊器听了听心脏，立刻觉察有问题。王荃说：“心音特别低钝遥远，快上心电图。”结果显示，患儿为三度房室传导阻滞。

“高度怀疑暴心。赶紧联系心内科，快去药房取大剂量激素！”王荃快速发出一系列指令。急诊科的医生一听“暴心”，立刻飞奔行动。这是致死率极高的突发性心脏危急重症，能不能抢救过来就在分秒之间。女孩很快出现手脚发凉等心肌坏死症状。由于诊断准确和果断用药，女孩得到了及时救治。

“生命高于一切。看到一个个小生命被救过来，自己付出多少都值了！”王荃说。

“技不在高而在德，术不在巧而在仁。”这是中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任医师葛均波的座右铭。他曾创造了冠心病治疗的多项“第一”，成功抢救超过2000例危重急性心肌梗死患者。他自主研制的可降解涂层新型冠状支架，平均每年使超过10万例冠心病患者获益，可为患者和国家每年节省医疗费用支出15亿元。

有一次，他为一名19岁女孩做了一台高难度心脏介入手术。手术过程中，他的手因高度疲劳，两次抽筋，一边痛苦地自我按摩，一边继续完成手术。由于长时间做手术，他患了椎间盘突出症。即便在住院期间，他依然通过对讲机指导手术。有时甚至绑着腰托，亲自将手术完成。

“无论病人在何处，只要我力所能及，我都愿意尽心尽力帮助他们。”葛均波说。84岁的梁阿姨是一名外地来沪患者，当地医院诊断为心功能不全，推荐到上海就诊。她来到徐汇区中心医院，正好遇到葛均波院士团队在基层出诊。梁阿姨患有复杂心脏病，本来需要多次手术。为减少患者反复手术的痛苦，葛均波一次手术完成冠状动脉及外周血管介入两项治疗，实现了患者获益最大化。

勇闯医学“禁区”

脑干肿瘤和颅底肿瘤，历来被称为手术“禁区”。能闯入这个“禁区”的医生，要艺高胆大，更要有非凡的勇气和毅力。

首都医科大学附属北京天坛医院神经外科主任医师张俊廷，每年完成颅内复杂疑难性肿瘤及脊髓内肿瘤显微手术近500例，达到国际领先水平。对神经外科医生来说，每一台手术都像是悬崖上走钢丝。

张俊廷日复一日，凝神敛气地在细如发丝的神经与血管中间，寻找每一线可能的生机。寂静的手术室，但见手术刀一点点移动，颅底肿瘤一点点地被剥离。如此精细的动作，往往重复千万次，才能接近完美。

张俊廷说：“作为一名医生，我无法拒绝病人，那是我的责任。”在医院里，他总是不停地被来自各地的患者“围追堵截”：出门诊时，没有挂上号的病人不断地恳求加号；刚走下手术台，守在手术室外的病人央求看片子。于是，他的吃饭时间一拖再拖，甚至直接省了。有时，他刚出完门诊，接着就得上手术台。

接受过开颅手术的病人，头皮上都会留有瘢痕。张俊廷认为，如果头皮缝得不齐，遗留的瘢痕就可能很大，今后病人一梳头心情就会变坏。因此，他缝头皮时，总是想方设法缝整齐。他说：“手术没有来回修改的机会，必须事先考虑到每一个细节。”

石学敏是著名中医针灸学专家、国医大师、天津中医药大学第一附属医院名誉院长。他创立的醒脑开窍针刺法、石氏中风单元疗法，在治疗中风病难题上独树一帜。长期以来，他致力于针灸学术交流和推广，先后赴100余个国家及地区讲学、诊疗，为中医针灸走向世界作出了重要贡献，被誉为“针灸外交家”。

有一年，美国健身教练戴维突发中风瘫痪，生活不能自理，也不能说话。戴维一家人奔赴天津找到了石学敏。经过石学敏治疗，患者当天就能抬起上肢。住院3个月后，患者可以由家属搀扶行走，也能正常说话了。他竖起大拇指说：“中国针灸，了不起！”

常怀医者仁心

“看见了！我看见了！”在浙大医学院附属邵逸夫医院眼科病房里，一名75岁的老奶奶终于见到久违的光明。她喜悦的声音在颤抖，拉着医生的手也在颤抖。

为她做眼角膜手术的是眼科主任医师姚玉峰。1995年，他放弃国外高薪聘请，回国后做了世界上第一例不会发生排斥反应的角膜移植手术，被国际眼科界命名为“姚氏法角膜移植术”。这是一项以中国人的名字命名并被首次载入世界角膜移植史的技术。

常怀医者仁心，倾情回报社会。看门诊、做手术、讲课……姚玉峰每天只睡四五个小时，仍然无法满足病人的需求。他意识到，面对成千上万的眼病患者，一个人的力量太有限了。2009年开始，他义务举办全国角膜病学习班，无偿献出专利技术，至今连续举办11年，累计培训7000多人次，相当于全国眼科医生总数的1/4。20多年来，他积攒了20多万张角膜病人的图像，成功开发出第一代人工智能角膜病诊断系统，诊断准确率达87%。

近两年，姚玉峰先后为两位年逾九旬的老人实施了高难度白内障手术。手术前的两位老人，都面临失明。他们四处求医，得到的回答都是：病情重，超高龄，手术风险太大。面对老人对光明的渴望，姚玉峰说：“哪怕只有百分之一的希望，我也要尽百分之百的努力。”最终，两台高难度手术都取得了成功。把风险留给自己，把幸福留给患者，这就是他的情怀和担当。

王东进是南大医学院附属鼓楼医院心胸外科主任医师，他有一支强大的“亲友团”。这个亲友团的成员，都是他最牵挂的病人。在手机里，他珍藏着一张两个宝宝的照片。“这是一对双胞胎姐妹所生的孩子。姐妹的主动脉瓣都出了问题，我们给姐姐采取了肺动脉瓣挪到主动脉瓣的技术，给妹妹使用了机械瓣。现在两个人都结婚生子！”

时刻准备，随时待命，成为王东进的生活常态。他几乎全年无休，开展各类疑难重大手术万余例，包括先心病、瓣膜病、冠心病和大血管病等。

“做手术不仅要保证成功率，更要站在患者角度，考虑术后创伤、恢复和美观等问题。精益求精，是外科医生永远的追求。”王东进说。