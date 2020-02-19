中国医师协会发布致全国医生的慰问信

2月18日，中国医师协会发布了致全国医生的慰问信，赞誉了中国医师用实际行动践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神。

作为中国医生的“娘家人”，在抗击新冠肺炎疫情关键阶段，中国医师协会特向全国医生发布慰问信。

信中说：新冠肺炎疫情发生以来，广大医务人员充分发挥主力军作用，积极响应党的号召，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，前赴后继，奋勇前行，义无反顾地走上了这场没有硝烟的“战场”，冲向疫情防控第一线。在这场没有硝烟的战斗中，广大医务人员克服种种困难，舍小家、顾大家，与时间赛跑，为健康护航，体现了崇高的思想境界，谱写出一首首动人的逆行赞歌。

中国医师协会在信中对被感染的医务人员表示深深关切，对殉职的医务人员表示沉痛哀悼，对其家属表示诚挚慰问，并再次呼吁医疗机构和医务人员要做好防护。

信中，中国医师协会鼓励医务人员：疫情形势依然十分严峻复杂，防控工作正处于关键期，越是紧要时刻，越要保持定力；越是任务艰巨，越要抗责在肩。坚持打赢这场疫情防控阻击战，并期待大家平安归来！（李凌宇）

附中国医师协会致全国医生的慰问信原文

亲爱的医生朋友们：

困难中方显英雄，坚守中体现担当。新冠肺炎疫情发生以来，广大医务人员充分发挥主力军作用，积极响应党的号召，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，前赴后继，奋勇前行，义无反顾地走上了这场没有硝烟的“战场”，冲向疫情防控第一线。你们不愧是人民健康的忠诚卫士，是新时代最可爱的人，是最美的逆行者。在此，向你们表示崇高的敬意和亲切的慰问！

在这场没有硝烟的战斗中，广大医务人员克服种种困难，舍小家、顾大家，与时间赛跑，为健康护航，体现了崇高的思想境界，谱写出一首首动人的逆行赞歌。

虽然赞歌令人鼓舞，但是赞歌背后的故事令人心痛和动容。目前仍有医务人员被感染，甚至有多名医务人员永远的离我们而去。你们奋战在一线，超负荷工作，面对严重的疫情形势、面对感染病毒的危险等重重困难，在生与死之间，毅然决然的加入了这场“战斗”。为了人民生命安全，做出了最大的牺牲。

在此，对感染的医务人员表示表示深深地关切；对殉职的医务人员表示沉痛地哀悼，对其家属表示诚挚地慰问，正是他们的大爱和理解，你们才能踏实的奋战在前线。你们都是这个时代的英雄和楷模。同时，再次呼吁医疗机构和医务人员一定要严格做好防护，保护好自己才能帮助更多的患者！

前方有你，后方有我。中国医师协会作为全国医师之家，是你们的坚强后盾，你们守护生命，而你们的生命和安全让我们来守护。向全国医生致敬！

当前，疫情形势依然十分严峻复杂，防控工作正处于关键期，越是紧要时刻，越要保持定力；越是任务艰巨，越要抗责在肩。你们多一份付出，疫情就少一分肆虐，群众就多一份安康。寒冬过后春将至。让我们坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，坚持打赢这场疫情防控阻击战！同时希望你们在前线一定要做好防护，平安归来！

中国医师协会

2020年2月18日