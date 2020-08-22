不忘医者初心 践行医者使命

编者按：8月19日，在第三届“中国医师节”来临之际，航空总医院召开医师节庆祝表彰大会，并开展系列医师节活动。在庆祝表彰大会上，医师们共同回顾了不平静的2020年里，大家携手同心抗击新冠疫情以来取得的成果。大会授予了在抗疫和医疗工作中表现突出的急诊科主任、主任医师尹吉东等10位医师2019-2020年度医院“十佳医师”荣誉称号。作为优秀医生代表，尹吉东主任在会上发言并说出了一位医者的心声。在这里，让我们倾听这位始终坚守一线的医者的心灵独白。

尹吉东主任（左）工作中

各位医师同仁：

大家好，我是航空总医院急诊科医生尹吉东。

8月19日，是世界人道主义日，也是第三届“中国医师节”日。2020庚子之初，因为新冠肺炎疫情的突如来袭，广大医务工作者冲锋陷阵，成为抗疫主力，谱写了一曲曲“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的赞歌，让今年的医师节，有了独特的意义！ 从新春伊始到现在，这场猝不及防的新冠疫情席卷全球，导致十几万人失去生命，这其中，也包括我们的一些同仁，在这里，我首先愿牺牲的战友在天堂安息，祝他们的家人健康平安!

抗击新冠肺炎疫情，是一个“没有硝烟，却有生死”的战斗!开战即是决战。作为北京市奥北地区医院，面对居民小区众多、区内人流量大的情形，航空总医院壁垒森严战“疫魔”。面对疫情蔓延，全院高度重视疫情防控工作，积极组织，周密部署，迅速行动，通过全方位把控，将疫情风险降到最低，真诚用心守护首都群众身心健康。与此同时，医院急诊科始终把疫情防控作为当前头等大事和最重要的政治任务来抓，全力以赴打好疫情防控战、总体战、阻击战。作为急诊医生，我们在工作岗位上默默奉献，尽力担负起白衣天使的责任与使命。

敬佑生命，救死扶伤

今年2月初的一天，急诊抢救室送来一位男孩，孩子虽然经过院前急救人员心肺复苏，但尚未成功！接诊医生全神贯注，急诊医护团队继续给予高质量复苏和高级生命支持：上心肺复苏机，给予气管插管机械通气，建立深静脉血管通路维持给药等，一系列措施后，孩子心脏复苏成功！后续的维持治疗中，我们医疗团队给予亚低温脑保护/脑复苏，维持稳定的血流动力学，反复评估和维护器官功能。我们深知，生命是宝贵的，哪怕极小的可能，我们也决不放弃！

3月底的一个夜里，抢救室接诊了一位重度喘憋伴有发热的患者，夜班医生和护士给与紧急救护处理：氧疗+无创呼吸机、利尿、降压扩血管等，病情允许后又护送做CT检查。CT提示患者肺部多发渗出病变。新冠疫情期间，我们不敢有丝毫怠慢，更何况患者家住小区有过新冠肺炎患者。我接到求救电话后，立即夜间会诊，分析病情，鉴别诊断，排查新冠，指导团队进一步抢救，通宵达旦的救治，患者终于病情稳定了下来。

8月，抢救室又接诊一位20多岁的年轻患者，深度昏迷，呼吸停止，但病因不明。院领导和我们一起，送患者到CT室紧急做检查，我们不能让患者不明不白的离去！

新冠疫情期间的抢救室，急诊医护团队在一起，书写了一个又一个“敬佑生命，救死扶伤”的真实故事。

甘于奉献，苦乐自知

北京疫情来临前，我一直在关注武汉的状况。2003年“非典”是我亲历过的，当时人们的恐慌情形，还留在我的脑海里。再次的“冠状病毒”疫情，会怎么发展？我以医者的敏锐工作时刻留意着。

3年前，家母离世，老人家的墓地尚未整理到位。我原计划今年回湖南老家，与兄弟们商量，给过世的老母亲扫墓祭祖。我提前一周订好的机票，是1月22日飞湖南老家。但从1月19日起，我就开始紧张，恐疫情汹汹！21日，我跟爱人说放弃回家，退了机票。急诊科，平时可以托付他人，疫情来了，绝不可以代劳！我是急诊科的负责人，我有责任和义务给跟大家在一起战斗。就在这个时候，院里召开关于疫情防控的紧急会议，布置抗疫工作。直到现在，我没有休息一天。每个周末坚持学习，在网上学习医生们在武汉的治疗经验，在线上与北京的专家讨论新冠病例，科室每天二线值班，只要有抢救需要，我随时到位！我在工作中体会着从医的辛劳与价值！

本以为在这个特殊时期，抢救患者数量会有所下降，但我们科室正好相反，急危重症患者依然很多，加上由于新冠检查的要求，患者经常积压在抢救室。疫情期间（1月26日—4月29日），急诊科总就诊人数达12097人次，总抢救人数达817人次，接诊发热危重病人数达46人，抢救室床位使用率达174%，抢救成功率可达97%。这些数字，是急诊科每一位白衣天使的战绩。作为急诊科主任，我要成主心骨，做领头羊，是每一次急危重症抢救的方案制定者又是实施者，每一步都如履薄冰但又胸有成竹，这是一种别人难以体会的医者投入工作挽救生命的快慰。

抗疫担责，大爱无疆

传染病袭来之际，人们是恐惧的。

2月5日下午18时左右，我们科室接诊到这样一位患者，分诊护士发现：患者徘徊于门诊及急诊大厅之间，最后来到急诊分诊台，分诊护士主动对他进行问诊及测量体温，指导他发热门诊就诊。但由于患者自身原因，在未走至发热门诊时，患者就又返回至急诊科。分诊护士询问返回原因，患者说三天前发烧，现在早已不发烧。分诊护士给予挂急诊内科号就诊，急诊内科医生根据患者呼吸道症状和发热病史，指导患者到发热门诊就诊。但这位患者至发热门诊就诊后，仍只说不适症状，否认流行病学史。发热门诊医生对他进行相应的静脉血及行胸部CT检测，流感病毒咽拭子检测，患者的检查结果提示淋巴细胞降低，胸部CT结果提示双肺多发磨玻璃影，考虑病毒性肺炎可能性大并排除流感。看到这样的检查结果，发热门诊医生再次询问患者的流行病学史，患者这才说出实情。

这个病例的接诊过程，说明航空总医院急诊医生、发热门诊医生都是好样的！在医院的一个个病例中，均体现着所有医护人员在抗疫中的医者责任与担当。

自疫情发生以来，国家采取了最全面、最严格、最彻底的防疫措施，全力遏制疫情扩散和蔓延。全国的医务工作者们逆袭抗疫，不畏辛苦与牺牲，正是医务工作者们和全社会的共同努力，我国的抗疫工作才取得了举世瞩目的成效。

中国是好样的，中国的医生是好样的！昨晚九点，中国赴南苏丹几内亚的抗疫医疗专家组出发了，这是中非团结抗疫特别峰会后，我国派出的首支赴非洲专家组。我衷心祝愿我的同胞，我的战友顺利开展工作，消除恐惧，抗疫胜利，向世界奉献无疆大爱！更祝愿他们平安归来！

祝医师们节日快乐！祝大家健康平安！

尹吉东

2020.8.19

（航空总医院供稿）