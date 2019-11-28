2019“荣耀医者”向默默奉献的医者致敬

有人说，选择从医，就是选择了一条布满荆棘的道路。然而经年累月，无数从医路上的前行者们依然初心如故。

术后汗流浃背，是你；边跑边做心肺复苏，是你；为生命的逝去痛心，是你;在手术台前不分昼夜坚守的，也是你。

今天，让我们致敬与疾病抗争、为健康护航的所有医者，谢谢你们，选择从医。

11月27日下午，人民日报社新媒体大厦报告厅内，高朋满座，熠熠生辉。在华丽的乐章声中，由环球时报、生命时报、伙伴医生联合主办的“健康中国 法治保障”暨“敬佑生命 荣耀医者”2019第四届公益活动年度盛典隆重举行。

中共中央统战部原常务副部长、十二届全国政协民族和宗教委员会主任朱维群，人民日报社副总编辑张首映，全国人大社会委副主任委员、中国网络社会组织联合会会长任贤良等领导出席活动并致辞。

中共中央统战部原常务副部长、十二届全国政协民族和宗教委员会主任朱维群致辞。

人民日报社副总编辑张首映致辞。

全国人大社会委副主任委员、中国网络社会组织联合会会长任贤良致辞。

“敬佑生命 荣耀医者”公益活动今年是第四次举办。活动旨在学习并贯彻落实习近平总书记“没有全民健康，就没有全面小康”的讲话精神，大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医者美德，促进和谐医患关系和社会稳定，传播社会主义主流价值观，向全社会旗帜鲜明地弘扬尊医重卫的良好风尚。在全社会支持下，公益活动影响力持续扩大，已成为我国医疗卫生业界的年度盛典。

出席本次活动的领导及嘉宾还有↓↓

中国医师协会会长 张雁灵

人民日报社原副社长、中华全国新闻工作者协会原副主席 何崇元

中国工程院院士、原国家卫生部副部长 王陇德

原国家卫生部副部长 曹泽毅

国医大师、中国中医科学院广安门医院中医内科主任医师 路志正

国医大师、中日友好医院中医妇科主任医师 许润三

国医大师、中日友好医院中医内科首席专家 晁恩祥

国医大师、河北省中医院名誉院长 李佃贵

中国科学院院士、首都医科大学神经外科学院院长 赵继宗

著名神经内科学专家、北京协和医院神经科教授 郭玉璞。

本次年度盛典由中央 广播电视总台著名主持人沙晨主持。来自政府机构、医学界、媒体界、企业界的500余人齐聚一堂，共同向医者致敬。

央视主持人沙晨担任盛典主持。

“敬佑生命 荣耀医者”2019公益活动启动仪式于6月21日在山东济南举行。这是公益活动首次走出北京，设立山东分场，与地方卫生健康领域携手共同传播正能量，希望通过公益活动为更多医务工作者和医疗行业从业者展现风采搭建良好平台，进一步推动全社会形成尊医重卫的良好氛围，助力全民健康。

“敬佑生命 荣耀医者”公益活动山东分站现场。

“敬佑生命 荣耀医者”2019公益活动历时5个多月，活动组委会共收到全国20多个省、市、自治区，百余家医院500余位个人和团队的报名信息。经过审核、初筛，评审专家投票、终审，组委会最终评出“生命之尊”“专科精英奖”“科普影响力奖”“青年创新奖”“金柳叶刀奖”“人文情怀奖”“中华医药贡献奖”“美丽天使奖”“基层好医生”“金牌团队奖”等10个奖项，共计118位专家及团队获此殊荣。

今年的盛典特别设置了“‘健康中国’特别开讲”环节。中国卫生法学会学术委员会副主任委员、北京大学医学人文学院教授王岳就“人民健康需要法治保障”话题展开主题演讲，呼吁医者应充分尊重患者的利益，进一步促进医患之间的理解，同时呼吁国家及社会各界持续关注医疗健康法治化进程。

中国卫生法学会学术委员会副主任委员、北京大学医学人文学院教授王岳发表演讲。

本届轮值主席、中国科学院院士、北京协和医院院长赵玉沛院士未能到场，他特别授意北京协和医院副院长韩丁代为致辞。“‘敬佑生命 荣耀医者’公益活动走过了4年历程，四百多位德才兼备的医者成为行业楷模。在他们的精神感召下，必将有更多人投入到为人民群众健康服务的事业中，凝聚起强大的医者正能量。衷心期盼这个活动持续开展，参加者越来越多，影响力越来越大，带动全社会对生命价值的思考和尊医重卫良好氛围的形成，推进健康中国建设，为实现中华民族伟大复兴作出更大贡献。”

北京协和医院副院长韩丁代为致辞。

参加本届公益活动年度盛典的获奖者来自全国各地的医疗前线，有大城市三甲医院的专家，也有偏远地区卫生室的村医;有步履蹒跚、年逾耄耋的老大夫，也有临床一线年富力强的青年医生;有手术里的外科圣手，也有护理战线的美丽天使……

盛典开始，场内座无虚席。

首都医科大学附属北京安贞医院心脏外科七科主任朱俊明荣获“金柳叶刀奖”，他说：“此次获奖我感到非常荣幸。我们医生群体每次成绩的取得，都源自患者的信任。患者性命相托，医者必将全力以赴。”

来自河南省郸城县第一医疗健康服务集团张完院区宣教科科长周子才荣获“基层好医生奖”，他表示：“作为一名基层医生，能够荣获这份沉甸甸的荣誉，我很自豪，我会更加努力，做好基层健康科普工作，让老百姓不得病、少得病。”

最受瞩目的“生命之尊奖”颁给了5位医学界德高望重的开拓者。他们分别是：中国中医科学院广安门医院中医内科主任医师路志正(100岁)，中国工程院院士、我国现代精神病学奠基人沈渔邨(95岁)，中日友好医院中医妇科主任医师许润三(94岁)，首都医科大学附属北京儿童医院呼吸科主任医师江载芳(93岁)，著名神经内科学专家、北京协和医院神经科教授郭玉璞(91岁)。

在领奖台上，刚过完100岁生日的路志正谦虚地说：“非常高兴参加‘敬佑生命 荣耀医者’公益活动。我感到自己做得还不够，我经常以孙思邈的大医精诚来激励自己。我现在还在坚持门诊，希望为广大患者奉献一点绵薄之力。”

“生命之尊”获奖者：100岁的国医大师、中国中医科学院广安门医院中医内科主任医师路志正(左)，94岁的国医大师、中日友好医院中医妇科主任医师许润三(中)，91岁的北京协和医院神经内科教授郭玉璞(右)。

来自一线的医务工作者获颁“人文情怀奖”。

盛典现场，特邀嘉宾著名表演艺术家斯琴高娃以浑厚又富有磁性的声音铿锵有力、饱含深情地朗诵了《生命时报》原创诗歌《医者是我的名字》，讲述了医务工作者日复一日不断钻研、提高医术，用温暖的手臂托起患者健康，在一个个平凡细节中展现医者仁心、大爱无疆的动人情怀。

著名表演艺术家斯琴高娃朗诵原创诗歌《医者是我的名字》。

中国残疾人艺术团15位有听力障碍的表演者身着白裙演绎芭蕾舞《生命密码》，以优美的舞姿诠释了真善美的精神以及对生命的无限崇敬，在场观众被深深震撼，为之动容。盛典现场高潮迭起、精彩纷呈，热烈的掌声持续不断。

中国残疾人艺术团15位有听力障碍的表演者身着白裙演绎芭蕾舞《生命密码》。

本届组委会还特设“社会责任奖”，获奖企业分别是：海丰通航科技有限公司和馨月汇母婴健康管理中心。

原国家卫生部副部长曹泽毅(中)为“社会责任奖”获奖者颁奖。

海丰通航科技有限公司总经理王鹏表示，航空救援是国家精准扶贫的重要组成部分，作为军工企业有责任承担这一社会公共服务;馨月汇董事长曹伟呼吁，社会应该对月嫂这个行业多一些尊重与爱护，希望大家都关注和理解她们。

2019荣耀医者公益活动组委会秘书长、伙伴医生董事长郝信星致感谢词。

本次活动由视频媒体平台腾讯视频特别支持，在pc端、及客户端对活动前期预热进行全面的视频传播。

轮值主席交接仪式。

2020荣耀医者公益活动轮值主席、中国医师协会会长张雁灵致闭幕词。

接棒担任2020年新一届“敬佑生命 荣耀医者”公益活动轮值主席的中国医师协会会长张雁灵在致闭幕词时情真意切地说：“今天的活动非常圆满，全面增进了社会对医生和健康的理解。这是一场非常有意义的公益活动，契合了‘健康中国’伟大工程。作为下届轮职主席，我一定会把班值好，和同道们一起把这项活动向前推进、有所创新。希望‘敬佑生命 荣耀医者’公益活动今后在祖国各地开花结果！” ▲