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不要误把过敏视为祛湿

毛旭

2019年08月15日09:17 来源：健康报网

近日，潘某服用网购的茶包后，身上出现红疹，网络客服表示是药起作用了，在排湿气。后皮疹加重，潘某才到湖北省武汉市第一医院就医，诊断为过敏性皮炎。

原来，潘某的朋友向她推荐了一款红豆薏米芡实茶，据说有助于祛除体内湿气。潘某喝到第2天，前胸、后背出现红疹，联系网络客服，对方却表示是茶起效了，湿气排出来了，让潘某继续饮用。潘某再次服用两天后，身上红疹越来越多，四肢也开始出现，且越来越痒。医生要求潘某立即停饮网购的红豆薏米芡实茶，加上抗过敏治疗，目前潘某已痊愈。

医生查看了潘某网购的红豆薏米芡实茶，包装上显示有10余种成分，但没有明确的保健食品相关批准文号。医生提醒，在服用中药、药膳、保健食品等后若出现皮疹、瘙痒等情况，请及时就医，以免延误病情。同时，网购保健食品品质参差不齐，不排除有不明成分添加，购买时需慎重。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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