老人年纪大了牙齿脱落,怎么办?

在现实生活中,不少人因为意外,导致了牙齿缺失,有些老年人也因为年事已高,牙齿发生了脱落。那么如何把缺失的牙齿补齐,成为他们亟待解决的问题。

据了解,人工种植牙是治疗牙齿缺失的一种较新成熟技术。与传统义齿比较,其具有很多优点,比如外形逼真、美观；稳定性好,咀嚼功能优于传统假牙；最大程度保护患者的健康牙齿；最大限度减少假牙对发音的影响；舒适卫生；使用方便等。

那么人工种植牙是如何进行的呢?拜博口腔院长李铁军说,种植前检查。人工种植牙术前必须经过严格检查,包括口腔检查、X线检查等,从而制订严密的治疗计划。

种牙通常分两阶段,第一阶段先把钛金属的人工牙根植入缺牙的牙槽骨内,经过一定愈合期,骨与钛金属表面结合,为种植体提供稳固的基础,以便第二阶段在人工牙根上制作假牙。

手术是在牙槽骨内制备出一个与种植体大小及形状相近的受植窝,然后把种植体放入。一般经过3～6个月的愈合时间,骨与种植体结合,义齿便可修复在种植体上,口腔种植治疗即可完成。如骨质差需植骨的病例,则需更多愈合时间。而一些骨质情况非常好的病例,也可种植后即刻临时修复,经过一定的愈合期后改为永久性修复。

“一般情况下,种植手术相当于拔牙手术。手术在无菌条件进行,用局部麻醉止痛。术后部分病例会出现轻度的疼痛和肿胀,口服药物可有效控制。”

既然是手术,有人担心会有失败的风险,对此,李铁军说,人工牙种植技术已是一项成熟技术,但极少数出现失败仍不可避免。影响种植效果,甚至导致失败主要有以下因素:局部骨质条件差；术后口腔护理不当；意外创伤；不良的愈合能力；吸烟；新发全身疾病或原有的全身疾病加重(如糖尿病等)；术者的技术水平等等。如仅为局部因素所致失败者,通常可通过补种(再次种植)完成修复。

据报道,目前人工牙种植10年成功率大于90%(活动托牙和固定义齿约为70%)。若不能自行做好口腔卫生维护；不能定期复诊；吸烟嗜好；咀嚼时过度受力；病人全身身体情况的变化(如出现糖尿病等影响到骨正常代谢的疾病),将会影响种植牙的寿命。

此外,种植时机也很重要。种植体可在拔牙后即刻植入,也可在拔牙后一个月植入,有些病例则要求在拔牙三个月以后再植入,一般根据具体情况,由医生评估后决定。但越早种植越好,可防齿槽骨废用性萎缩,过多吸收缺失。

那么什么人群适合种植牙呢?李铁军说,不论单颗牙缺失或全口牙缺失,均可采用人工牙种植修复。手术通常要求病人年龄大于16岁,健康状况能容许接受一般的外科手术。

对一些患有全身疾病的患者,如血友病、再生障碍性贫血、白血病、风心病、代谢障碍性疾病等,不可采用人工牙种植修复。其它可控制的糖尿病、高血压等,则应先寻求医生意见才可进行人工牙种植。

李铁军建议,种植牙修复完成后应定期复查。因为口腔环境、种植牙的刚性结合等特点,需要专业的牙科医生对种植牙有定期的维护,防止种植体周围炎的发生,延长种植牙的使用寿命,同时减少对天然牙甚至关节的损伤。