膀胱癌个性化治疗有突破

利用膀胱癌患者尿液分离培养出可稳定扩增传代的膀胱癌细胞，为膀胱癌早诊早治及晚期患者药敏筛选平台建立提供坚实基础。这一堪称“世界首次”的研究成果由复旦大学附属中山医院郭剑明教授团队、复旦大学上海医学院基础医学院党永军教授研究团队，以及美国乔治城大学刘学峰教授团队协作完成。近日，该研究成果论文发表于在国际学术期刊《蛋白和细胞》。

膀胱癌是泌尿生殖系统发病率最高的恶性肿瘤之一，其早期浅表性膀胱癌的5年复发率高达60%～80%，一旦发生进展，预后差，肌层浸润性膀胱癌患者5年死亡率高达65%。

晚期膀胱癌患者的常规治疗副反应大、耐受性差、疗效也有限，亟需建立药敏筛选平台来指导患者的个体化治疗，但技术难点主要在于肿瘤原代细胞的培养传代与获取细胞的无创化。郭剑明介绍，本研究为国际首次通过患者尿液无创获取膀胱癌肿瘤原代细胞，并建立大规模的自动化药筛平台，可以在短时间内了解膀胱癌患者对海量抗肿瘤药物的敏感性，从而实现抗肿瘤治疗的个体化预测。

针对膀胱癌的早诊早治，该研究同样具有优势。复旦大学附属中山医院泌尿外科副主任医师姜帅表示，该成果可从基因角度了解每个患者可能存在的基因突变，对其病因进行精准分析。该技术平台可以在健康人群中进行筛查，以期早发现膀胱肿瘤性病变。另外，通过早期识别，有助于找到疾病快速进展的突变携带者，从而让这类患者有机会参加个体定制的临床试验，从初诊即可获得最佳的精准治疗。