晚上九点后,别给老人打电话

中国医师协会老年医学科医师分会委员 于俊民

夜晚是疾病高发时刻，患有心脑血管疾病的老人尤其应小心。很多老人一到夜晚，血液黏稠度就会增加，血流变慢，再加上有人本来就血管狭窄，易引发血栓。此外，夜晚迷走神经兴奋，可能导致血压浮动较大，引发脑出血。那么，老人夜晚应注意什么？

1. 晚餐不要吃得太饱，或空腹睡觉。睡前避免抽烟、饮酒、喝茶或咖啡，可喝杯温牛奶。老人睡前应避免精神兴奋、情绪激动和环境吵闹，看书读报也别太久，否则影响睡眠质量。

2.夜晚老人的手机最好关机，卧室电话尽量装在伸手可及的地方。此外，晚上9点后尽量不要给老人打电话，子女也应提醒老人入睡后听到门铃、电话等响声时不要迅速作出反应，以避免突然的动作诱发中风。

3.老年高血压患者夜间起床应缓慢，最好在床上坐l~2分钟后再慢慢起身，避免直立性低血压（体位性低血压）发生而摔倒。

4.患有高血压特别是有严重并发症的老人尽量不要独睡一室，一旦夜间出现症状，家人可及时发现，送院治疗。

除了以上几点注意，老人夜晚万一出现意外情况，该如何处理？

1.如果老人起夜时突发体位性低血压，首先不要乱动，然后逐渐恢复原来的体位。如果血压在1小时内不能恢复正常，症状无法得到缓解，应及时去医院。

2.家人若听到高血压患者出现鼾声异常、呼吸急促、自述不适、呻吟不停时，应立即送急救中心或附近医院。

3.一旦发生心绞痛，老人也不要乱动，可马上服用速效救心丸等药物，休息缓解。如果不能缓解，应马上拨打120。▲