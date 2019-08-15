湖南中医药大学第一附属医院心血管病科主任医师 刘健和 □副主任医师 谭 超

是不是经常听到身边的人有这样的抱怨：“昨晚没休息好，做了一夜的梦”“每天都做梦，睡醒后打不起精神，感觉更累了”……现代人生活节奏加快，紧张焦虑的状态很容易影响睡眠，导致多梦。中医认为，多梦是机体内在发生了变化，应及时干预调理。

多梦是指睡眠不实、睡眠中乱梦纷扰或梦境纷纭，醒后感觉头昏、神疲的症状。多梦常与失眠相伴，导致夜间睡眠质量差，以致不能恢复体力和精力，白天精神不振，影响工作和学习，甚至伴有心悸、头晕乏力、健忘等症状，比失眠对身体的影响还大。

从中医上讲，梦由“心”生。心神以清明为本，性喜宁静，心神赖心血滋养、赖心阴宁静。心气虚或心血虚、心神失养，痰饮等浊物致心神不清，心阴虚或心火旺致心神不安宁，都可导致多梦。在中医看来，多梦和失眠有共同的病理机制，两者常常“相伴而行”。多梦以睡眠不实，睡眠中乱梦纷扰为主征，失眠则以经常不能获得正常睡眠为特征，持续时间要大于4周，且反复3个月以上，主要表现为睡眠时间、深度的不足，轻者入睡困难，或寐而不酣、时寐时醒，或醒后不能再寐；重者彻夜不寐。出现了“多梦”的症状，应该怎么办？

一方面，应该到医院就诊，必要时进行相关检查，以排除引起多梦的一些常见病，如睡眠障碍、神经衰弱、心脏病、肾病、哮喘、消化道疾病、骨关节病、高血压、睡眠呼吸暂停综合征等。确诊后可以针对原发病进行治疗。

另一方面，还可试试中医保健方法缓解。

泡脚加按摩。睡前泡脚，最好泡15~20分钟，泡脚时还可以按摩足底心的涌泉穴。具体方法是：用手心擦脚心，用手掌从脚后跟处擦至脚心涌泉穴处。既有助全身血液循环和肌肉放松，又可以引气下行，调节睡眠，促进心肾相交，减少多梦。睡前躺在床上还可以按摩位于腕横纹尺侧端、尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处的神门穴，也有助调畅心神，改善睡眠。

中成药和药膳。如果多梦易惊醒，且疲乏、困倦、气短，可在医生指导下服用安神定志丸或参苓白术散。中医认为健脾益气可以宁心壮胆，脾五行中属土，“土”能镇静，故能减少多梦。对于一些多梦易醒、心烦失眠，兼见健忘头昏、面色不华、心脾两虚、阴血不足的人群，可选用归脾丸和酸枣仁小米粥。金元四大家之一的朱丹溪曾说：“血不归脾而睡卧不宁者，宜用此（酸枣仁）大补心脾，则血归脾而五脏安和，睡卧自宁。”对于那些情志过激，大怒之后多梦失眠的人群，不妨试试丹栀逍遥丸或栀子豉汤。用栀子10克与淡豆豉30粒煮水代茶饮，可以清热除烦，改善心烦多梦。