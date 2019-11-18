失眠多梦易醒 或是颈椎出问题

身边，总有一些朋友在深夜发朋友圈“又睡不着了，怎么办？”现在，不少人饱受失眠的困扰，失眠的主要表现为入睡困难、多梦、早醒等，夜晚睡不好，往往给白天的工作生活带来很大困扰。

失眠有环境因素、精神因素、情绪因素、疾病因素等多种原因。当前，由于现代人电脑手机的普及使用，导致颈椎病患者增多，颈椎病引起的失眠需要我们关注。

颈椎病为什么会影响睡眠？河南省洛阳正骨医院（河南省骨科医院）郑州院区颈肩腰腿痛二科主任李志强介绍说，一些早期的颈椎病症状，如胸闷气短、头痛、胃肠胀气等，假如长期存在，也会造成患者焦虑、烦躁、失眠多梦。

颈椎病本身引起的疼痛，除了影响患者头部、颈部、肩背等部位外，还可以导致颈椎相应节段区的内脏疼，如心绞痛、胃痛等，这些疼痛感都会直接影响患者的睡眠。

另外，颈椎间隙变窄导致椎动脉相对延长，病变会对椎动脉产生直接压迫或者会造成椎动脉血循障碍而使患者脑部供血不足，从而影响患者的睡眠。

颈椎病引起的失眠该如何改善呢？

“首先就是不要用颈过度。”李志强说，防治颈椎病的基本原则是改变损害身体的不良习惯，任何姿势都不可维持太长时间，不要等待颈酸头胀才去变换姿势，“我们需要主动地经常变换姿势，以使颈部能得到适度休息”。

睡眠时的颈部肌肉基本完全放松，是重塑颈椎的好时机，因此，正确选择枕头来重塑颈椎非常重要。李志强说，枕头过高、过低、过软都会引起颈椎病和加重此病。一个好的枕头要有一定生理弯曲线，且在舒适的同时不会变形，当人们入睡后、肌肉松弛时，枕头就起到自动牵引、调整颈椎小关节的作用。

“如果颈椎出了问题，千万不要随意去按摩。”李志强强调，按摩疗法有自己的适应证和禁忌证，对按摩的手法和力度的掌控要求很严格，盲目按摩易导致不良后果，要到正规医院把病情弄清楚，再听专科医生的建议。（记者 林辉 通讯员 张艳涛）