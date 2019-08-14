预防青少年近视，记住这五句话

本文专家：

魏文斌，北京同仁医院副院长、眼科主任，首都医科大学眼科学院副院长

“眼睛是心灵的窗户，也是获取知识的窗户。它不仅是表达感情的重要器官，更有超过80%的外界信息是通过眼睛获得。眼科医生则是负责‘擦玻璃’，让这扇窗户永远明亮。”

8月13日，由中国宋庆龄基金会主办的“捷豹路虎中国青少年梦想基金青少年视力关爱彭阳行”暨北京同仁张晓楼眼科公益基金会“宁夏彭阳公益行”在彭阳县第三小学举行，北京同仁医院副院长、眼科主任魏文斌教授在讲座中谈到。

预防青少年近视记住五点

魏文斌谈及，幼儿时期过早过多看近、近距离用眼过度、空间狭小、户外活动少、过多食用甜食油炸食品、睡眠不足等，都是发生近视的环境影响因素。儿童应当定期进行视力检查，发现视力下降应到医院请眼科医师检查；初发近视应到医院进行散瞳验光；每6个月～12个月就应当定期验光检查。

预防近视及其发展，至少应当做到以下五点：

第一，首先应避免长时间近距离用眼，不在昏暗环境中、不躺着、不在行走的交通工具上看书或看手机；

第二，保证正常饮食、避免偏食，少吃油炸食品，限制过甜食品摄入；

第三，充足的睡眠可以有效缓解视疲劳及过度调节；

第四，平时学习用眼要注意读写距离，做到眼距书本一尺，手距笔尖一寸，胸距桌沿一拳。

第五，“目”浴阳光也非常重要。魏教授介绍，在阳光下活动，可以使瞳孔缩小、景深增加、减少视网膜模糊像，从而减缓近视增长；同时，阳光可使大脑分泌神经递质——多巴胺，可抑制眼轴的延长。因此，应当保证每天两小时以上、每周十小时以上户外活动。