验光配镜有哪些注意事项？

新华社北京6月5日电 （记者王秉阳）国家卫健委5日在北京同仁医院召开例行新闻发布会，介绍我国眼健康工作进展及成效，全国防盲技术指导组组长王宁利在会上表示，我国大学生90%多近视。专家建议，近视应该尽早发现和控制，一旦确诊应尽早进行矫正。

儿童青少年的近视情况该如何尽早发现？记者采访了北京同仁医院视光学中心主管技师赵世强，他表示，如果看不清黑板上的字、眼睛还经常干涩、揉眼睛，孩子应该及时告知家长和教师。家长、教师如果发现儿童有视物眯眼、歪头、仰头等不良姿势时，应及时带孩子就诊。

发现视力异常怎么办？赵世强建议，应该到正规的医疗机构验光。12岁以下尤其是初次验光的儿童，或有远视、斜视、弱视和较大散光的儿童一定要进行散瞳验光。“散瞳可以使睫状肌麻痹，此时验光可以尽量避免验光不准的情况发生。”

北京同仁医院副院长、眼科主任魏文斌表示，真性近视目前没有有效的治愈方法。记者发现，国家也曾经规定，不得在开展近视矫正对外宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述误导近视儿童青少年和家长。

“佩戴框架眼镜是矫正近视的常规方法，建议家长到医疗机构遵照医生或验光师的要求给孩子选择合适度数的眼镜。”赵世强表示，如果确定近视并且佩戴眼镜，仍然需要定期检查视力。而且戴眼镜后如果不注意用眼，近视仍然会继续发展。

配镜时，有不少商家会推荐防蓝光眼镜，并且夸大蓝光的危害和防蓝光产品的功能。对此魏文斌表示，目前社会上存在对蓝光危害的过度解读，防蓝光和视疲劳与近视防控没有直接关系。

“蓝光分为长波蓝光和短波蓝光，只有短波蓝光才会影响眼睛健康，但这需要长时间、高强度、不间断照射，质检合格的电子产品已经过滤有害的短波蓝光，所以在日常生活中，使用正规厂家生产的电子产品，没有必要加装防蓝光设备。”魏文斌说。