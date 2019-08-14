西医开好中成药 不是件容易的事

各种各样的中成药，既让患者不用劳心费力地请中医望、闻、问、切，也不用去中药房抓药，大包小包地带回家熬上几个小时。各种方便又“可口”的中成药可以随身携带，一包冲剂，一支口服液，甚至一盒药丸，就抵过了一大碗浓浓的药汤。这种统一剂量、统一剂型的方法，尽管方便了患者的使用，适合了一般病人的需求，但也存在着诸多不容忽视的大问题。

近日，患有慢性肾炎的刘女士因上呼吸道感染而急性发作，尿液检查红细胞+++，伴有咽痛、尿赤，中医辨证属邪热内侵，应使用清热利湿药治疗。可是，她就诊的综合医院的西医大夫“对病下药”，给她开了具有温热作用的百令胶囊、保肾康片，结果不但无效，反而加重了症状。

究其原因，大多数人都以为中成药药性平和、作用缓慢、无毒副作用，可以放心服用；“有病治病，无病健身”，将中成药当作“保健品”，中成药成了药物中的“万金油”，由此而导致中成药滥用的情况越来越严重。

从目前中成药的用量、使用比例和频率来看，中成药的滥用程度确实达到了类似抗生素滥用的境地。特别是西医大夫在开具西药的同时，动辄随手给患者开出中成药，有的还开几个疗程，让患者长期服用，更是进一步加剧了中成药的误用、滥用。据不完全统计，我国目前约有70%的中成药是由综合医院的西医师开出，临床中成药的不合理使用率高达40%。

为了进一步规范中成药在医疗过程中的使用，防止一些不懂中医辨证论治的西医开出“不管用”的中成药，甚至引发用药安全问题，原卫生部和国家中医药管理局早在2011年就出台了《中成药临床应用指导原则》。近年来，一些中医药机构和部门还开展了“西医执业医师合理规范使用中成药专项继续教育”，意图纠正和改变中成药滥用的现况。但我们不禁要问：西医接受了中医相关知识的培训，就能开中成药吗？

中医治病是通过辨别分析患者的症状、舌苔、脉象，审察、判断、验证出病机而立法处方用药的，“一人一方”可谓是中医的特色。而中成药的药物组成却是固定的，由此也就决定了一个中成药只能适用于其组成药物所决定的、具有中医某一病机疾病的治疗。如牛黄降压丸，只适合用于高血压肝阳偏亢者；若是气血亏虚者服用，则于事无补，甚至还会加重症状。

也就是说，临床使用中成药，不但要审察判断出患者的病机，而且要选择与这一病机吻合的中成药，才能取得理想的疗效。这对一般科班出身的中医大夫来说，甚至都不是一件容易的事情。客观地说，比开具中医汤剂还要难。因为既要正确分析出患者的病机，还要记住中成药主治病症的病机，这岂是短期的“西医执业医师合理规范使用中成药专项继续教育”所能达到的？因此，想通过对西医进行短期培训而让他们正确开具中成药的想法是不现实的。