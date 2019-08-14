宝宝眨眼增多？小心眼部有问题

在眼科的诊室里经常会有家长为宝宝眨眼多而带着宝宝来就诊，南方医科大学南方医院眼科主任医师白浪介绍，宝宝眨眼过频确实是一种病症，常见于3-6岁儿童，男童发病率约为女童两倍，就原因而言，除了心理因素、间歇性外斜视或集合不足，主要还有以下几点。

眼睑及角膜疾病

宝宝眨眼睛为了清除刺激引起的眼睛不适。能引起儿童眨眼增加的常见疾病包括以下几种：结膜炎，特别是过敏性结膜炎，往往伴随突然发作的连续打喷嚏、流涕、鼻塞及张嘴呼吸等症状；干眼症，儿童多由于电视、手机看得太多引起的眼睛干涩，又称为“视频终端综合症”；眼睑异常，包括倒睫，眼睑炎症（如麦粒肿、睑板腺囊肿）等；点状角膜炎，角膜上皮损伤等多多引起儿童单眼频繁眨眼。

习惯性抽动

可表现为一过性抽动障碍，见于5%-25%的学龄儿童，一般发作时间超过1个月，但不足1年，时好时坏。超过1年的称为慢性抽动障碍，发病率小于1%。还有抽动秽语综合征，表现为瞬目的同时伴有喉部异常声音。患儿出现频繁瞬目，可同时出现挤眉、歪嘴、皱额、摇头、耸肩、发清嗓音等。

未矫正的屈光不正

屈光不正包括远视、近视和散光等，患儿因为视物模糊而加强眼部肌肉的调节功能，长此以往可能导致眼部的疲劳，进而通过眨眼来缓解疲劳感。

儿童出现眨眼增多需对症治疗

白浪表示，儿童出现眨眼增多，首先应前往眼科就诊排查眼科疾病。若发现眼睑及角膜疾病，如过敏性结膜炎引起的眨眼增多采取相应的抗过敏治疗；若为感染因素导致的结膜炎、角膜炎需抗感染治疗；干眼症引起的眨眼，则需叮嘱患儿减少看电视、电脑等电子设备，使用具有保湿润滑作用的眼药水保持眼睛湿润；如有眼睑异常（麦粒肿、霰粒肿等）选择相应的抗炎或手术治疗；屈光不正患儿应在3岁半左右就诊眼科，必要时验光、戴镜矫正等。此外，家长还可在患儿减少眨眼时给予鼓励的心理暗示逐步纠正眨眼的习惯。

经去除病因、对症处理、心理暗示等综合治疗后，如果仍无好转，则可能是其他疾病引起的，例如抽动秽语综合征，必要时需要神经内科或心理科进一步治疗。