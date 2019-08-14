立秋至，盲目通便不可取！

广东省中医院副院长、教授张忠德

医案 83岁的宋老伯，反复便秘多年

宋老伯今年83岁，身体硬朗，可是却被便秘困扰多年。他排便很费力，有时候一个礼拜都拉不出来，经常胃口不好，连精神也逐渐变差了。宋老伯做过针灸、吃过通便药、尝试过各种小偏方，可每次都是当时大便通了，但过后不久便秘又来了。这次便秘后吃了朋友推荐的一款通便保健品，效果不错，小小一粒药大便就通畅了，但是近段发现一吃这个“神药”，便会腹泻、腿脚发软、夜尿频等不适，只好立马停用。

气不足推动无力，血不足润不了肠道所致

老年便秘常常是虚实并见的，随着年龄的增长，气血逐渐亏虚，血虚润滑不了肠道，气虚推动不了肠道内的燥屎，大便就会堆积在肠道中产生便秘。德叔强调，治疗时千万不要一味地通便，应该从根本着手，补气养血，气血充足，肠道蠕动便会活跃，这才是解决便秘的最佳方法。3剂温中健脾的中药止住宋老伯的腹泻后，德叔继续补气养血，前后间断治疗1月后宋老伯即使停了药大便也能顺利排出。

Tips：盲目通便，不可取！

便秘患者常常追求“一泻千里”的快感，长期使用果导片、开塞露及含有大黄、番泻叶等泻热通便的药物。这些通便药直接大力把堆积的垃圾铲除，但是却解决不了根本问题，用的时间长了反而会加快人体气血的消耗，进一步加重便秘。

预防保健 正确生活习惯+摩摩腹

立秋至，虽然白天暑湿热较盛，但初秋之燥渐起，此时不能随波逐流盲目使用润燥之品来解决便秘问题，德叔建议宋老伯要养成定时去厕所做排便动作，日久成习惯，有助于便秘的治疗。体质虚弱，久坐久卧，或活动量少的老年人，应该适度的锻炼身体，如打太极、练八段锦等，通过练功使气机畅达，有利于促进排便。此外，经常揉腹、揉天枢以调理脏腑气机。具体操作：用掌或大鱼际或小鱼际顺时针摩腹，每天可操作3～5分钟；用拇指指腹按揉双侧天枢，按揉约100次/分，连续按揉5～10分钟，每天按揉1～2次。

Tips：

天枢穴：天枢穴位于肚脐旁开2寸（约3横指）处，具有双向功效，既可以通便，又可以止泻。

苁蓉核桃通便粥

材料：大米200克，肉苁蓉30克，党参15克，核桃仁30克，香菜末、葱末适量，精盐适量。

功效：温阳益气通便

制法：先将肉苁蓉、党参洗净，放入锅中，加适量清水煎煮30分钟取汁备用；大米淘洗干净后，放入锅中，加入适量清水，再放入药汁、核桃仁；武火煮沸后改为文火煮至粥成，加入适量香菜末、葱末及精盐调味即可。此为1～2人量。