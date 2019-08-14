满脸爆痘 试试刮痧去热毒

夏季热毒易郁蒸肌肤，加之年轻人又喜欢熬夜、吃夜宵，不少人会受到爆痘困扰。

广东省中医院大院传统疗法科主任陈秀华教授介绍，治疗宜以疏风清热、清营凉血为法。治疗粉刺，大多数人会选择服药和外抹药膏，但还有一个简便有效的方法——刮痧却少为人知。

两次刮痧之间宜相隔3-6天

操作时，患者取自然舒适体位，施术者先将刮痧油均匀地涂搽在患者治疗部位的皮肤上，右手持刮痧板，由上而下、由内而外地单方向刮拭，用力均匀，力度由轻到重，每个部位大约刮拭20-30次，以出现皮肤潮红、丘疹样斑点、条索状斑块，并伴有局部热感或轻微疼痛为度，一般两次刮痧之间宜相隔3-6天。需要注意的是，若治疗部位长有粉刺或有皮肤破损，不宜刮痧。

刮痧时主要部位：大椎穴，督脉，脊柱两侧膀胱经；辅助部位：合谷穴。

日常生活细节要讲究

1、忌食辛辣刺激、糖类及高脂食物；多吃蔬菜水果，保持大便通畅；保持心情舒畅以及规律的生活，戒烟限酒，不熬夜。

2、不要随意用手挤压，以免炎症扩散，遗留瘢痕。

3、注意面部的清洁，根据皮肤油性或干性情况选用碱性香皂或洗面乳，保持毛囊皮脂腺导管通畅。