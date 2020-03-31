助力新冠肺炎患者康复 刮刮更健康

随着新冠肺炎防控诊治工作的深入开展，进入康复期患者越来越多，根据患者个体情况，除中药还可给予刮痧等中医适宜技术治疗。湖北省中西医结合医院康复医学科主任张阳普带领团队率先使用刮痧疗法，改善新冠肺炎恢复期患者胸闷、心慌、气喘、咳嗽等症状。本文主要针对新冠肺炎后常见的肺脾气虚证和气阴两虚证，介绍刮痧操作处方、手法、步骤、经络腧穴配伍、术后调护及注意事项等。

为充分发挥中医药技术独特优势，便于临床医生和患者居家康复操作，加快科学普及刮痧疗法在新冠肺炎恢复期康复使用，世界中医药学会联合会痧疗罐疗专业委员会组织痧疗领域如下十位专家联合提出刮痧疗法建议：世界中医药学会联合会痧疗罐疗专业委员会会长胡广芹，天津中医药大学针推学院副院长孟向文，湖北中医药大学针灸骨伤学院针灸学教研室副主任沈峰，湖北省中西医结合医院康复医学科主任张阳普，长春中医药大学针推学院副院长王朝辉，河北中医学院针灸推拿学院院长佘延芬，北京中医药大学教师工作部副部长侯中伟，山东中医药大学针灸科主任贾红玲，黑龙江中医药大学针推学院副院长王东岩，香港中医药科技学院课程总监、针灸推拿治疗中心主任黄海萍。

一、基本操作方法

器具：准备鍉圆针定量痧疗器（优点是契合人体解剖结构、舒适、便于清洁消毒）或普通刮痧板，介质。体位：根据症状摆合适的体位。

1.宣肺化痰。上肢手太阴肺经循行线刮拭，中等力度，速度60次/min，30-60次，要求出痧；尺泽穴、列缺穴重刮按揉，上下方向重刮30～60次，频率1～3次/秒。不强求出痧。

2.振奋阳气。刮背部督脉膀胱经。

第一步：首先刮按揉后发际风府穴30次，从风府穴循督脉刮至尾骨端30-60次，中等力度，频率60次/min。

第二步：循背部双侧足太阳膀胱经第一侧线天柱至秩边穴刮，从后发际天柱穴刮到大杼，从大杼刮到秩边。左右各30-50次，中等力度，频率60次/min,气虚较重者可能不出痧或痧象隐隐，不强求出痧。

张阳普用鍉圆针定量痧疗器为乏力患者刮背部膀胱经

3.宽胸理气。在任脉上以膻中穴为中心10cm左右长度3分钟，中等力度，速度60次/min，首次刮试要求出痧，后续治疗不强求出痧。

二、配伍举例

1. 肺脾气虚证：气短，倦怠乏力，纳差呕恶，痞满，大便无力，便溏不爽。舌淡胖，苔白腻。益气健脾加刮下肢足三里穴（在足阳明胃经以足三里穴为中心10cm长度）3分钟，力度轻，速度30次/min,不强求出痧。调理肠道，益肺健脾配刮大肠经循行线，中等力度，速度60次/min，30-60次，不强求出痧。

张阳普用鍉圆针定量痧疗器为胸闷患者刮痧大肠经

2. 气阴两虚证：乏力，气短，口干，口渴，心悸，汗多，纳差，低热或不热，干咳少痰。舌干少津，脉细或虚无力。 加刮拭下肢太溪穴（在足少阴肾经以太溪穴为中心10cm长度）3分钟，力度轻，速度30次/min,不强求出痧。

足少阴肾经太溪穴

三、术后调护与注意事项

1.在待刮拭的部位涂抹介质，背部督脉、足太阳膀胱经、上肢手太阴肺经、膻中穴隔2日刮拭1次，共刮拭2-3次。

2.器具专人专用，用后及时清洁消毒，按照国家新型冠状肺炎消毒方案执行。

3.特别提醒寒冷的地方和没暖气的房间可隔衣服刮以保暖。

4.自我刮试力度轻柔，以无痛不出痧、温热舒适为佳，可每日1-2次。

5.痧疗完毕即刻喝一杯温水（禁忌刮痧完毕即可喝过冷或过热的水饮），注意保暖，4小时后再洗浴，当日不洗冷水澡。刮痧出痧后15分钟内不要出门。

禁忌症：孕妇腹部及腰骶部；出凝血功能障碍；动静脉有血栓板块者；传染性皮肤病；原因不明的肿块及恶性肿瘤部位禁刮。

患者居家操作，一定要先咨询专业医师，在医生指导下辨证施养。