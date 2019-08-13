北京大学国际医院内科护士长 高 峻

天气炎热，喝上一碗清凉解暑的绿豆粥或绿豆汤，可谓舒爽痛快。每100克绿豆含蛋白质22.1克。它们可以帮助兴奋神经、增进食欲，为机体许多脏器提供必需的营养成分。但糖友们疑惑了：“我血糖高，也能喝绿豆粥、绿豆汤吗？”答案是肯定的，但是应注意以下事项。

1.应该把绿豆的量算进一天的总热量里。也就是说，绿豆是主食，吃多少绿豆就要减相应量的主食。绿豆中含有淀粉成分，100克绿豆可以产生约330千卡的热量，与小麦、大米等粮食产生的热量相当。

2.注意时长。熬粥时间越长，越黏稠，但这样会造成餐后血糖快速升高。因此糖友熬绿豆粥不应煮的时间过长。如果只是为了解暑，就不需要将绿豆煮到开花。即使是要喝粥，也不需要煮得过烂，尽量不要和其他米类同煮食用。

3.如果是做粥食用，可搭配肉类、蔬菜一起吃，可以降低血糖升高的速度。

4.绿豆粥、绿豆汤里不能加糖。

5.记得要监测餐后2小时血糖，血糖以不高于10毫摩尔/升为最佳。

6.如果患有肾病，譬如糖尿病肾病时，一定要注意自己的血磷和血钾的情况，如果血磷高于1.4毫摩尔/升，血钾高于5.3毫摩尔/升时，就不建议食用了。▲