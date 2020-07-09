夏季还敢这样吃？这些饮食误区一定要注意了

炎炎夏日，很多人开启了这样的饮食模式：大汗淋漓时喝点冷饮降温，冰爽又消暑；自制绿豆汤，好喝还下火；餐桌上开始流行苦味食物……很多人都以为在夏季食用这些东西好处多多，甚至贪图一时的“凉爽”而毫无节制地食用，但是，这些真是身体喜欢的吗？一起来看看夏季生活中常见的错误饮食习惯，让你吃得更健康。

夏天吃冷饮，真能降温吗？

夏天走在大街上，貌似进入了火炉，此时来一瓶冰镇的饮料或者雪糕是最好不过了。但是冰镇饮料真的能给身体降温吗？

我们喝完冷饮之后似乎能瞬间感觉凉爽，但是这种凉爽只是冰水进入人体的口腔后降低了口腔的温度，而身上其他部位并不会有明显的温度变化，所以冷饮并不会直接降低体内的“热”。相反，饮用冷饮后会在一定程度上降低人体的血液循环速度，这样反而不利于汗液的蒸发。

喝冷饮不仅不能给身体降温，如果食用不当，反而会给身体带来隐患。因为人是恒温动物，人体温度在37℃左右。冷饮通过口腔、食管进入身体的瞬间，毛细血管的温度会急剧下降，尤其是消化系统的毛细血管急剧收缩，会直接影响到消化系统的功能，增加身体负担。有些人夏季出现食欲不振、腹痛、腹泻甚至中暑，有时就是喝冰镇饮料导致的后果。所以，夏季冷饮虽可口，但千万不要贪凉。

夏季就要多喝绿豆汤？

为了防暑降温，绿豆汤变成了三伏天的“红人”，很多市民在夏季每天都会烧上一小锅，然后放入冰箱，在大汗淋漓时一饮而尽。不过，专家表示，绿豆汤虽在一定程度上可以解渴消暑，但是并不是人人都可以喝。

首先，从中医的角度看，体质寒凉的人不能多喝绿豆汤。因为这类人本身就存在四肢乏力、腹泻等症状，绿豆又属于寒性食物，绿豆中含有低聚糖，容易使人胀气不消化，反而加重身体的寒凉。一般而言，月经期的女性体质偏寒，食用绿豆汤容易导致气滞血瘀，加重痛经及其他经期的不适。

此外，体质虚弱者也不宜多喝绿豆汤。因为绿豆含有较高的蛋白质，需要在酶的作用下转化为小分子和氨基酸从而被人体吸收，但是体质虚弱的人肠胃功能比较弱，很难在短时间内消化绿豆，因此，老年人和儿童食用绿豆汤可能会因为消化不良而引起腹泻。

专家指出，烈日炎炎的盛夏，人体实际处于外热内寒的状态，绿豆汤不必天天吃、顿顿吃，建议一周喝2至3次即可。事实上，无论什么体质的人，都是不提倡喝冷饮料的，避免脾胃不和（消化道疾病），引来疾病。

本文由中国营养学会会员、国家一级营养师吴建平进行科学性把关。