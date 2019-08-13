老人贫血，不可随便补铁

中国北方老年病学会理事 朱丽丽

贫血是一种常见症状，很多老人身上都有表现，某些疾病也可能伴有贫血。于是，一些觉得自己“缺血”的老人迷上吃各种“补血”保健品。殊不知，这些补品不能随便吃。

贫血是指外周血单位容积内血红蛋白量、红细胞数及血细胞比容低于正常参考值。国内外诊断贫血的标准略有差异。国内海平面地区的诊断标准是：成人男性血红蛋白值低于120克/升，成人女性低于110克/升，孕妇低于100克/升。贫血时血红蛋白量减少，血液携氧能力减低，全身组织和器官就会发生缺氧变化，出现皮肤黏膜苍白、疲倦、乏力、头晕、耳鸣、记忆力减退等症状。然而，贫血只是一种症状，不是疾病，造血不好、红细胞破坏过度和失血都可引起贫血。病因不除，吃多少补血保健品都于事无补。

有的老人觉得贫血就是“缺铁”，喜欢买很多“补铁”保健品吃。其实，对于非缺铁因素引起的贫血，没必要大量补铁。铁元素补充过多，可能引发多种疾病，如心脏和肝脏疾病、糖尿病、某些肿瘤。肝脏是铁储存的主要部位，补铁过多也伤肝。此外，有研究表明，铁通过催化自由基生成、促进脂蛋白的脂质和蛋白质部分的过氧化反应等作用，参与动脉粥样硬化形成。铁过多诱导的脂质过氧化反应增强，导致机体氧化和抗氧化系统失衡，直接损伤基因，诱发突变，与肝、结肠、直肠、肺、食管、膀胱等多种器官的肿瘤有关。

成人需要的铁，约95%来自衰老的红细胞释放出的血红素铁，仅5%来自食物，每天从食物中摄取的铁足够补偿所丧失的量。不过，老年人因消化功能减退，可能影响对食物中铁的吸收。另外，患有各种消化道疾病，如胃十二指肠溃疡、慢性胃炎、肠道肿瘤等的患者，同样易使铁吸收减少，出现缺铁性贫血症状。因此，这些人可考虑自身是否缺铁，正确补铁。最安全有效的办法就是食补，比如吃些血豆腐、菠菜、瘦肉等，都能有效地补充铁元素。▲