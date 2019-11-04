宝宝食欲减退 可能是贫血造成的

小宝宝出生后，爸爸妈妈优先选择母乳喂养，但在宝宝进入6个月后，容易遇到“贫血”这个问题，如果处理不好，就会给宝宝生长发育带来不利的影响。

西安交大二附院小儿内科专家表示，首先，宝宝6个月前身长体重飞速增加，血液容积也在增量，此时的母乳不能很好地满足宝宝快速生长对铁元素的需求，导致宝宝易出现铁缺乏，加之宝宝原本自带的铁储备也消耗得差不多了，如不及时补上，宝宝就容易患上缺铁性贫血。宝宝会表现出烦躁不安、精神不振、食欲减退、代谢紊乱、容易感染等问题，严重时还出现肝、脾和淋巴结轻度肿大，以及对心脏功能的影响、生长发育的影响。

如何给宝宝正确的补铁呢？专家建议，目前，比较公认的观点，认为此时宝宝有了消化淀粉类食物的能力，首选辅食为专门强化铁营养素的谷类食物。日常生活中人们常用蛋黄、菠菜作为添加辅食的首选，蛋黄营养丰富，所含铁为磷酸铁，还有一些富含铁的蔬菜如菠菜等，所含植物铁，这些被人体的吸收和利用率较低，往往不能满足宝宝机体的需要，从而影响宝宝的生长发育。

另外，富含铁的食物，各类动物的肝脏以及红肉，随着宝宝年龄增长可增加肝泥、肉泥等获取其中的营养成分，以满足生长发育的需要。当宝宝一步步过渡到正常饮食，能接触到越来越多的食物后，更可以通过丰富多样的、均衡的饮食，来让宝宝远离缺铁性贫血对宝宝的不利影响。

最后提醒爸爸妈妈，宝宝因其他原因不能按时添加辅食，辅食最晚不要拖到8个月后添加！如果宝宝在精心照料下，“贫血”没有得到纠正，请及时到医院就诊。