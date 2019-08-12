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专家云集 剖析妇科微创领域热点、难点问题

2019年08月12日15:14 来源：人民网-人民健康网

8月9日至11日，由北京医学会妇科内镜学分会、首都医科大学妇产科学系、首都医科大学附属北京妇产医院主办，北京妇科微创诊治中心、亚太妇产科内视镜及微创治疗医学会（APAGE）、《中国微创外科杂志》及《北京医学》协办的“2019北京妇科微创高峰论坛、第十四届全国妇科微创诊疗理论与实践论坛、北京医学会妇科内镜学分会、京津冀妇科内镜协同发展促进会、第五届亚太妇产科内视镜暨微创治疗医学会（APAGE）区域会议以及第十届全国妇科微创理论与实践护理论坛在京举行。

图为大会现场

本次大会聚焦妇科微创诊疗领域的新理论、新进展、新技术与新方法，从多角度、全方位、深层次展示与交流妇科微创领域的全新进展。旨在为广大妇产科医师搭建学术交流平台，推广妇科微创诊疗理念与技术的普及与发展，规范微创技术在妇科临床的应用，全面促进妇产科学发展。

来自全国各地的专家学者对妇科学领域热点、难点问题以及保留器官与生育功能的微创治疗进行深入研讨与系统性解析，1000余名妇产领域临床医生参与此次学术大会。

大会现场，17场手术直播直击手术室，专家们就手术技巧与要点进行了分享与讲解，会场多位专家也对手术演示逐一进行点评。

大会同时还举行了宫腔镜知识大赛。本次大赛历经半年筹备，六组选手脱颖而出，他们分别是首都医科大学附属北京妇产医院、中国人民解放军总医院第一医学中心、华中科技大学同济医学院附属同济医院、南京医科大学附属妇产医院、郑州大学第二附属医院、川北医学院附属医院。通过必答题、抢答题、风险题等环节的角逐，最终南京医科大学附属妇产医院摘得桂冠，首都医科大学附属北京妇产医院获得亚军，华中科技大学同济医学院附属同济医院获得季军。(李轶群)

(责编：李轶群、杨迪)


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