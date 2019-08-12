三岁以下婴幼儿食品禁加糖

甜味是最能勾起宝宝味蕾的味道，但为了健康，家长一定要管住孩子的嘴。7月15日，世界卫生组织发布调查报告称，其于2016年至2017年间，抽检了英国、丹麦和西班牙市面上的婴儿食品，在检测过程中发现，部分生产商在食品中加入了果蓉等以增加糖分。若经常食用这些食品，会给婴儿造成龋齿、肥胖等多种健康伤害，建议禁止生产商在3岁以下婴幼儿食品中添加糖。

此次限糖行动并非首次。2015年，世界卫生组织曾在《成人和儿童糖摄入量指南》中建议，人们要终身限制游离糖摄入量，而这次针对3岁以下婴幼儿限糖，主要是因为游离糖对这个年龄段的孩子健康影响更大。世卫组织建议，食品生产商不应在婴儿食品中加入糖分或甜味剂，若含有糖果及果汁等含糖饮料需附上标签，说明商品不适合3岁以下幼儿。世卫组织称，将更新婴儿食品的指导，让成员国能以此为参考进行立法，避免婴儿摄取过多糖分。

那么，含糖食品究竟会给婴幼儿造成哪些健康问题呢？

1.易致龋齿。中日友好医院口腔医学中心主任徐宝华介绍，3岁以下孩子的牙齿属于乳牙，乳牙的矿化程度比较低。当甜食进入口腔后，细菌通过代谢将糖转化成酸，而酸会使得牙齿脱矿，形成龋洞。

2.导致偏食、营养不良。甜味会刺激大脑分泌多巴胺，给人们的味蕾带来美好体验。3岁以下婴幼儿味蕾处在发育阶段，吃到甜味感到“开心”后，他们会渐渐对其他没有香甜味道的食物失去兴趣。长期以往，孩子容易偏食，进而造成营养不良。

3.容易肥胖。甜食摄入太多会造成婴幼儿肥胖，若不加以控制，孩子长大后得肥胖、糖尿病等代谢疾病的风险较其他人高。

4.易造成近视。摄入甜食不加以节制会导致血钙浓度较低，造成视网膜弹力减退，影响眼球壁发育，增加日后近视几率。

5.影响终身饮食习惯。过多食用甜食，会抑制婴幼儿食欲，让孩子终身依赖糖。导致饮食不均衡，影响身体发育和智力发展，打破孩子健康的饮食习惯，随之而来的很多问题不可避免。

“人在幼年的很多习惯可能会维持终身，” 解放军总医院第三医学中心主任营养医师刘庆春表示，婴幼儿期是养成清淡饮食的重要阶段，少加糖少调味不仅有利于孩子的健康，也有助于提高他们对不同天然食物口味的接受程度，从而降低偏食挑食的发生风险。

刘庆春建议，家长给3岁以下婴幼儿做饭时应尽量保持原味，除了少量的植物油，最好少加盐、糖及刺激性调味品。辅食中可适量加入一些富含膳食纤维的食物，膳食纤维能够清洁牙面，预防龋齿。