心情不好就想吃点甜的？警惕甜食成瘾

“生活这么苦了，就想吃点甜的。”这种想法在人群中普遍存在，各色甜品、饮料也因此售卖火爆。但是这一想法的弊端少有人关注，高糖饮食对身心健康都有很大危害。

不可否认，被负面情绪掌控时，吃一点甜的会开心起来，因为甜味可以促进多巴胺的合成。而中枢神经系统中的多巴胺可以传递兴奋、开心的情绪。但这个甜味打造的“开心骗局”终究会被揭穿。

最开始，一杯冰可乐就可以让人脱离不开心，慢慢地，会想要再吃一块蛋糕，再加一顿大餐。当依赖吃解决负面情绪，对它的需求也会越来越大。这份快乐是多巴胺的奖赏机制产生的，并非真正快乐的感受。

当一个人食用糖时，它会激活舌头味觉受体向大脑的信号，点亮脑中的奖赏系统。这一系统与药物滥用时多巴胺系统的犒赏机制类似，吃的糖越多，释放的多巴胺就越多，会体验到强烈的兴奋感。身体聪明地记下了第一次吃到甜食后的积极情绪，所以每次心情低落的时候，大脑就会提醒你“吃点甜的吧”，当对糖形成依赖，便很难离开它。另外，随着时间的流逝，大脑中的多巴胺受体对糖分的敏感性降低，大脑需要更多的糖分才能产生相同的兴奋感，并且对糖的成瘾性也会增强。

除此之外，细胞释放出的多巴胺，会使血糖水平增加。这时，大量胰岛素被分泌出来以降低血糖水平。胰岛素会使血糖降低，因为肝脏中的血糖水平迅速下降。身体会渴望糖，增加食欲，并暴饮暴食以摄取更多的糖分。因此，循环再次开始。糖的过度消费会在大脑中造成混乱。它创造了一个强烈渴望的永恒循环。心情低落导致的暴饮暴食就是这样产生。

将吃甜品、喝饮料当成日常生活的一部分，不知不觉就会形成高糖饮食，继而影响身体的代谢平衡与健康。摄入碳水化合物过多，会导致胰岛素分泌负担，久而久之，胰岛素分泌递减，增加了产生2型糖尿病的可能。甜食成瘾对身体造成的危害不仅有糖尿病。首先，相比脂肪，高糖食物更易使人发胖，继而产生一系列肥胖的不健康影响；其次，糖有可能会引起高血压疾病。

总得来说，甜食成瘾会导致糖尿病、导致肥胖，也有可能导致高血压疾病，所以要控制甜食的摄入量。正常健康人每天推荐的含糖量是50克以内（不要超过50克）。甜食虽美味，更需要控制自己，避免甜食成瘾。

本文由中国营养学会会员、国家一级营养师吴建平进行科学性把关。