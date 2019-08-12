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地中海饮食有助降低孕妇糖尿病风险

2019年08月12日08:54 来源：新华网

一些有肥胖、慢性高血压等风险因素的孕妇在妊娠期容易患糖尿病。英国在这方面的一项新研究说，孕妇采用地中海饮食，有助于降低在妊娠期患糖尿病的风险。

英国伦敦大学玛丽皇后学院等机构研究人员在新一期美国《科学公共图书馆·医学》杂志上发表论文说，他们在2014年至2016年间调查了英国的1252名孕妇，这些孕妇均有代谢性疾病风险因素，如肥胖、慢性高血压或高甘油三酯血症，这意味着她们在妊娠期出现糖尿病、中风等疾病的风险较高。

这些孕妇被随机分为两组，其中一组采取地中海饮食，减少了红肉、黄油、奶油的摄入，同时避免含糖饮料、快餐和富含动物脂肪的食物；对照组则照常饮食。结果显示，与对照组相比，地中海饮食组女性在孕期的增重少了大约1.25千克，患妊娠期糖尿病的风险降低了35%。

地中海饮食是一种特殊的饮食方式，强调多吃坚果、橄榄油、果蔬、鱼类、非精制谷物、豆类等食物，流行于地中海沿岸国家。

研究人员说，虽然地中海饮食似乎没有改变先兆子痫等某些妊娠相关疾病的风险，但分析结果显示，对于妊娠期糖尿病来说，这种饮食方式还是有降低发病风险的效果。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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