牙周炎，先洗牙再刮治

受访专家：北京世纪坛医院口腔科主任 余日月 □主治医师 王思聪

去医院洗牙后，医生有时候会建议患者做牙周刮治。有些患者会觉得疑惑：什么是牙周刮治？做牙周刮治有必要吗？北京世纪坛医院牙周科主治医师王思聪表示，一般情况下，诊断为慢性牙周炎的患者就需要进行牙周刮治。

王思聪说，早期慢性牙周炎患者，主要表现为牙龈炎症，即本该是淡粉色的牙龈变成红色、深红色甚至是紫红色；刷牙、啃硬物或吸吮时牙龈出血。中期可能还会出现牙缝变大、对冷热刺激敏感的症状。晚期牙周炎患者还可能出现牙齿松动、移位、咬物酸软、无力，牙周反复脓肿等症状，甚至有人会出现全口多数牙的广泛缺失。

牙周炎是一个细菌感染性疾病，细菌在牙齿的表面是以牙菌斑和牙石的形式存在的。王思聪解释道，在正常的牙周组织中，牙根几乎全部埋在牙槽骨中，牙龈覆盖在牙槽骨表面、结合在牙冠和牙根交界的牙颈部，牙间隙被牙龈充满，使其下方的牙槽骨处在一个封闭、无菌的环境，受到保护。口腔是个有菌的环境，而细菌最容易在牙颈部牙龈缘处堆积，刺激牙颈部的牙龈，导致炎症。如果不加干涉，任炎症继续进展，就会破坏牙周的封闭，使牙龈和牙颈部间形成一个口袋（牙周袋），细菌便可侵入到袋内，并有大量的牙石附着在牙根表面。这些细菌和牙石会持续地破坏深部的牙周组织，即牙槽骨；长此以往，口袋越来越深，细菌越来越多，牙齿和牙龈逐渐分离，牙根不断暴露，牙根周围的骨头会越来越少，最终导致牙齿脱落。因此，要控制炎症，就需要去除细菌，即菌斑和牙石。

王思聪说，一般情况下，我们会建议牙周炎患者先洗牙，清除龈上大块的牙石；之后，给患者做一个全口牙周检查，了解每颗牙的牙周状况，再根据病情的轻重不同，做分区段刮治。她强调，这个过程非常个性化，大多数患者不能一次完成，但一般也可控制在6次以内。重度牙周炎患者，有时需要配合使用局部缓释的抗生素、漱口水等。

如果患者打了麻药，建议在治疗后2~4小时、麻药效果过去后再进食，不要吃过硬和过烫的食物，以防咬伤和烫伤黏膜。术后避免进食过冷过热食物，以防牙齿敏感。若出现牙齿敏感，可以使用抗敏感牙膏缓解症状。刮治后，有些人会觉得牙龈发胀甚至疼痛，唾液有时带少量血丝，这是正常现象，一周之内可恢复正常。

待炎症消退，部分牙龈会重新附着到牙齿上，但已经受损的牙槽骨是无法恢复的。王思聪说，因为这种不可逆性，她建议，所有人都应定期做口腔检查，早发现、早治疗。

治疗结束后，保持口腔卫生很重要。刷牙效果，比刷牙的次数更重要。选择软毛牙刷，每次刷牙应保证在3~5分钟；还要正确使用牙线、牙间隙刷等牙缝清洁工具；必要时，可以辅助使用漱口水和口腔冲洗器等口腔清洁措施；牙周炎患者常常伴有牙根暴露，因此，建议用膏质细腻一些的牙膏，避免牙根磨损；此外，还要定期到牙医处进行专业的口腔卫生保健。对于没有慢性牙周炎的人群，也应定期洗牙，根据个人口腔卫生情况，每半年至1年洗1次即可。（记者 雷 妍）