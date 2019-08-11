2019胃肠道肿瘤防治新技术新进展高峰论坛在京举办

8月9日—10日，由中国健康管理协会胃肠道肿瘤防治与管理专业委员会主办，解放军总医院第六医学中心、转化医学杂志协办的 “2019胃肠道肿瘤防治新技术新进展高峰论坛”暨“中国健康管理协会胃肠道肿瘤防治与管理专业委员会成立大会”在京举办。会上，解放军总医院第六医学中心普外科主任张朝军当选中国健康管理协会胃肠道肿瘤防治与管理专业委员会主任委员。

图为活动现场

图为中国健康管理协会会长郭渝成

中国健康管理协会会长郭渝成表示，胃肠道肿瘤的发病率在我国已经排在前三位，由于我国多数的胃肠道肿瘤患者发现偏晚期，总体5年生存率低于发达国家40%左右。专委会要注重创新发展，在大数据健康背景下，带领全体会员锐意进取，努力探索新时期下资源整合、信息共享、合作共赢的发展新模式，从人文健康、智能健康、互联网健康等领域先行先试，积极探索践行胃肠道肿瘤防治新技术、新方法。

张朝军主委表示，随着胃肠道肿瘤防治理念的广泛普及、早癌早诊早治的快速发展、机器人腹腔镜微创器械的更新换代、新的免疫治疗药物的开发成功以及学术研究的深入交流，已经出现了较多的新理念、新技术、新进展、新突破，亟待实践验证、更新完善和广泛开展。希望通过本次大会，能进一步为胃肠道肿瘤的防治总结好的经验做法，引进新的技术，提高医务人员医疗技术水平，降低胃肠道肿瘤发生率和延长患者生存率。

会上，专家学者共同探讨胃肠道健康管理的新技术、新进展，就“低位直肠癌保肛手术策略和进展”“经肛腔镜外科在结直肠外科中的应用”“II型食管胃结合部癌的微创外科治疗”“腹腔镜直肠癌手术自主神经全程保护”等主题进行了演讲，分享了各自在胃肠道领域治疗上的先进做法以及新技术的引进。