爱康集团联合Airdoc发布《中国体检人群眼底健康蓝皮书》

8月6日，爱康集团联合Airdoc及国家科技信息资源综合利用与公共服务中心眼科大数据联合实验室发布了基于人工智能的《中国体检人群眼底健康蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》），旨在加强我国居民和企事业单位对眼健康的重视，强化爱眼护眼的健康生活理念。

首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌，中华医学会健康管理学分会主任委员曾强，国家科技信息资源综合利用与公共服务中心医学健康大数据平台主任胡红亮，爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚，Airdoc创始人、CEO张大磊，爱康集团助理副总裁汪朝晖，Airdoc 首席医学官陈羽中等嘉宾出席了此次发布会。

左起：汪朝晖、陈羽中、张黎刚、曾强、魏文斌、胡红亮、张大磊

曾强表示：“体检中心作为医院的一个医疗单位来说，和传统学科比最大的缺陷是专家的缺乏，不仅仅是自身体系学科还没有形成，包括各个专科的专家还是缺的，人工智能可以放大专家的智慧方法，以及能力水平和覆盖面，能够帮助解决专家缺乏的问题。所以健康管理机构比别的地方更需要人工智能！”

魏文斌表示，人工智能已经和医学领域密切的结合，它在眼科领域的应用，对眼健康的意义极为重大。人工智能可以充分发挥其在记忆力、学习能力和运算速度上的优势，不仅对于复杂性眼部疾病的诊疗具有指导作用，利用多种临床数据来源，人工智能可以更为精准预测，从而到达近视防控的目的。在维护人类的健康上，在实现“健康中国2030”宏伟战略目标中都起到至关重要的作用。

胡红亮认为，通过数据平台服务、专业技术支持、产业业务对接三大模块赋能大健康行业，是联合政府和企业，为我国公民健康提供综合性的解决方案，让健康方案普惠到每一个人，实现全民健康，才能让人工智能大数据发挥更大作用。

爱康集团创始人张黎刚表示，根据《蓝皮书》数据，2018年9月至2019年6月，在爱康集团参与人工智能眼底照相疾病风险评估的215,289个样本人群中，眼底异常的检出人数为159,767人，异常检出率高达74.2%。与同一时间段在爱康集团参与体检的总人数相比，占比4.58%。

爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚发布《中国体检人群眼底健康蓝皮书》

从性别来看，男性标化异常检出率为75.7%，略高于女性的72.7%。其原因可能与男性生活方式不规律、作息不规律、长期熬夜导致用眼过度等有关。就地域而言，以秦岭-淮河作为中国地理南北分界线，南方人群中的标化异常检出率为76.5%，略高于北方人群的73.9%，南北方数据差异不大，均面临着眼底疾病的潜在威胁。

根据中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2018年12月，中国网民规模达8.29亿，其中手机网民规模达8.17亿，占比达到98.6%，95%以上的人都有不良手机用眼习惯。眼健康问题在这个时代显得尤为突出，亟待重视。

眼底视网膜作为眼部的关键组成，是影响视觉功能的关键因素，还是了解眼病和某些全身疾病的重要窗口。张大磊在发布会上举例表示，不久前，某28岁的女白领通过Airdoc项目检查出视盘水肿，后经医院确诊为脑肿瘤。因此，用人工智能技术算法简单快捷的帮助眼科难症以及身体慢病和重大疾病的健康风险评估。

“中国医生资源分布不平衡，人工智能可以放大专家的力量和价值，在一定程度上复制专家的专业化经验，并提供辅助诊断及数据分析，提升现有医疗体系的工作效率。”爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚表示，“人工智能将在中国现有医疗体系下发挥越来越大的价值。”